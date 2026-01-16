Letiště v Mošnově loni poprvé odbavilo víc než půl milionu pasažérů, cargo kleslo

„Překročení hranice půl milionu odbavených cestujících vnímáme jako jasný signál, že se cestující na regionální letiště vracejí a že Ostrava má své pevné místo na letecké mapě,“ komentoval rekord ředitel letiště Martin Šturala.
Letiště se k půlmilionové hranici poprvé přiblížilo už v roce 2024, kdy odbavilo téměř 494 tisíc cestujících a k překročení půlmilionové hranice scházelo jen necelých šest tisíc pasažérů.
V předchozích letech se počet odbavených lidí nikdy nedostal přes 400 tisíc.
Meziroční nárůst počtu pasažérů dosáhl zhruba tří procent, tedy výrazně méně než v předchozím roce, kdy se zastavil na jen těžko opakovatelných 44 procentech.
Podle vedení letiště je ale zpomalení růstu logickým vývojem. „Rok 2024 byl mimořádný, šlo o kombinaci odložené poptávky po pandemii a výrazného rozšíření nabídky. V roce 2025 už se pohybujeme spíše v režimu stabilizace,“ vysvětlil už dříve Martin Šturala.
Mírný nárůst počtu cestujících by letiště mohlo teoreticky zaznamenati v dalším roce. Největší část provozu sice i nadále tvoří charterové lety, především do Egypta, Turecka, Řecka nebo Španělska, stabilní ale zůstává pravidelné spojení do Londýna a Varšavy, k nimž se v letošní zimě přidaly ještě celoročně provozované linky do Malagy a Girony, které přešly na celoroční provoz.
„Zájem cestujících se drží na podobné úrovni jako loni, u části pravidelných linek dokonce mírně roste,“ komentovala aktuální provoz mluvčí letiště Kateřina Pustějovsková.
„V tomto roce v letovém řádu přibudou tři nové charterové destinace, albánská Vlora, turecký Izmir a španělská Almeria,“ doplnil náměstek hejtmana Radek Podstawka.
„Pokračovat budou pravidelné linky do Malagy, Girony poblíž Barcelony, Londýna a Varšavy, odkud je zajištěna návaznost do destinací po celém světě.“
Celkový počet odbavených cestujících by v roce 2026 mohly navýšit i lety do egyptských letovisek, které oproti předchozím letům zahájí spojení výrazně dříve.
O tuny méně nákladu
Zatímco osobní doprava pokračovala, byť opatrně, v růstu, opačný vývoj zaznamenalo cargo. Letiště loni odbavilo 19 463 tun nákladu, což je o 13 procent méně než v roce 2024, kdy jeho objem dosáhl historicky rekordních 22 483 tun.
„Nákladní linky směřovaly do významných logistických center – pravidelně do Lipska (DHL) a Kolína nad Rýnem (UPS), dále pak do Ulánbátaru, Taškentu, čínského Chang-čou a kazašské Almaty. Novinkou je spojení s belgickým Lutychem,“ vypočetla nejdůležitější nákladní linky mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.
Na vývoji se podle letiště podepsaly i výkyvy v globální logistice a sezonní faktory.
Pro srovnání, katovické letiště přepravilo za 11 měsíců roku 2025 o 24,7 procenta nákladů více, krakovské pak o 2,3 procenta.
Ekonomické výsledky za rok 2025 zatím letiště nezveřejnilo. Poslední uzavřený rok 2024 skončil ziskem po zdanění 30,6 milionu korun při výnosech přes 512 milionů korun.
Podle ředitele letiště se hospodaření v roce 2025 podle průběžně uzavřených čísel pohybovalo zhruba o jedno procento nad úrovní předchozího roku.