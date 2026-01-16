Letiště v Mošnově loni poprvé odbavilo víc než půl milionu pasažérů, cargo kleslo

O šest tisíc pasažérů překročilo v loňském roce, poprvé v historii, hranici půl milionu přepravených cestujících ostravské Letiště Leoše Janáčka. Celkem jich letiště odbavilo 506 201. Na historický úspěch v osobní dopravě ale připadá i méně pozitivní výsledek v nákladní přepravě, která meziročně klesla o více než 13 procent.
Odstavená letadla společnosti Wizz Air na mošnovském letišti u Ostravy. Stroje...
Odstavená letadla společnosti Wizz Air na mošnovském letišti u Ostravy. Stroje potřebují opravy motorů. (23. ledna 2024) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Překročení hranice půl milionu odbavených cestujících vnímáme jako jasný signál, že se cestující na regionální letiště vracejí a že Ostrava má své pevné místo na letecké mapě,“ komentoval rekord ředitel letiště Martin Šturala.

Letiště se k půlmilionové hranici poprvé přiblížilo už v roce 2024, kdy odbavilo téměř 494 tisíc cestujících a k překročení půlmilionové hranice scházelo jen necelých šest tisíc pasažérů.

V předchozích letech se počet odbavených lidí nikdy nedostal přes 400 tisíc.

Meziroční nárůst počtu pasažérů dosáhl zhruba tří procent, tedy výrazně méně než v předchozím roce, kdy se zastavil na jen těžko opakovatelných 44 procentech.

Ostravské letiště hlásí rekord, loni odbavilo téměř půl milionu cestujících

Podle vedení letiště je ale zpomalení růstu logickým vývojem. „Rok 2024 byl mimořádný, šlo o kombinaci odložené poptávky po pandemii a výrazného rozšíření nabídky. V roce 2025 už se pohybujeme spíše v režimu stabilizace,“ vysvětlil už dříve Martin Šturala.

Mírný nárůst počtu cestujících by letiště mohlo teoreticky zaznamenati v dalším roce. Největší část provozu sice i nadále tvoří charterové lety, především do Egypta, Turecka, Řecka nebo Španělska, stabilní ale zůstává pravidelné spojení do Londýna a Varšavy, k nimž se v letošní zimě přidaly ještě celoročně provozované linky do Malagy a Girony, které přešly na celoroční provoz.

Ostravské letiště ohlásilo rekordní výsledky, ředitel přesto musel skončit

„Zájem cestujících se drží na podobné úrovni jako loni, u části pravidelných linek dokonce mírně roste,“ komentovala aktuální provoz mluvčí letiště Kateřina Pustějovsková.

„V tomto roce v letovém řádu přibudou tři nové charterové destinace, albánská Vlora, turecký Izmir a španělská Almeria,“ doplnil náměstek hejtmana Radek Podstawka.

„Pokračovat budou pravidelné linky do Malagy, Girony poblíž Barcelony, Londýna a Varšavy, odkud je zajištěna návaznost do destinací po celém světě.“

Celkový počet odbavených cestujících by v roce 2026 mohly navýšit i lety do egyptských letovisek, které oproti předchozím letům zahájí spojení výrazně dříve.

O tuny méně nákladu

Zatímco osobní doprava pokračovala, byť opatrně, v růstu, opačný vývoj zaznamenalo cargo. Letiště loni odbavilo 19 463 tun nákladu, což je o 13 procent méně než v roce 2024, kdy jeho objem dosáhl historicky rekordních 22 483 tun.

„Nákladní linky směřovaly do významných logistických center – pravidelně do Lipska (DHL) a Kolína nad Rýnem (UPS), dále pak do Ulánbátaru, Taškentu, čínského Chang-čou a kazašské Almaty. Novinkou je spojení s belgickým Lutychem,“ vypočetla nejdůležitější nákladní linky mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.

Na vývoji se podle letiště podepsaly i výkyvy v globální logistice a sezonní faktory.

Pro srovnání, katovické letiště přepravilo za 11 měsíců roku 2025 o 24,7 procenta nákladů více, krakovské pak o 2,3 procenta.

Ekonomické výsledky za rok 2025 zatím letiště nezveřejnilo. Poslední uzavřený rok 2024 skončil ziskem po zdanění 30,6 milionu korun při výnosech přes 512 milionů korun.

Podle ředitele letiště se hospodaření v roce 2025 podle průběžně uzavřených čísel pohybovalo zhruba o jedno procento nad úrovní předchozího roku.

