Lesní škola v Ostravě se rozšíří, další vznikne z bývalé hájenky v Hošťálkovicích

  12:38,  aktualizováno  12:38
Nové zázemí pro lesní pedagogiku a také speciální expozici lesnictví chystá vedení města Ostravy v okrajové části Hošťálkovice. Za příznivých okolností začne příští rok přestavovat tamní hájenku na nové centrum vzdělávacích programů Lesní škola.
Vizualizace proměny hájenky na lesní školu v Ostravě - Hošťálkovicích.
Vizualizace proměny hájenky na lesní školu v Ostravě - Hošťálkovicích. (12. ledna 2026) | foto: Kamil Mrva Architects

Lesní škola už téměř čtvrt století funguje při společnosti Ostravské městské lesy a zeleň v Bělském lese v obvodu Jih. Stávající prostory hojně navštěvované dětmi i seniory enviromentálním programům nestačí.

„Architektonické studio Kamil Mrva zpracovává studii proveditelnosti revitalizace celé hájenky v Hošťálkovicích,“ potvrdil náměstek primátora Aleš Boháč. Náklady odhadl na 40 milionů korun.

Lesní klub je alternativou k mateřské škole, děti tady mají i „mazlírnu“

„Chceme areál kompletně zrekonstruovat. Součástí by měla být venkovní učebna či relaxační pobytová zóna,“ doplnil Boháč. V plánu je i úprava zahrady navazující na les. „Tam by mohlo vzniknout zázemí pro setkávání i za deště,“ dodal.

Ostrava provozuje Lesní školu inspirovanou podobnými aktivitami v Rakousku od roku 2002. Její akce už navštívily desetitisíce dětí a dospělých.

Naboso v trávě i lesní zvuky

„Z původních vzdělávacích programů pro žáky základních škol se stal respektovaný regionální pilíř enviromentální výchovy,“ řekl jednatel Ostravských městských lesů a zeleně Vladimír Blahuta.

Lesní škola je podle něj jedinečným místem, kde se propojuje odborná lesnická práce, moderní neformální vzdělávání a respekt k přírodě.

Vizualizace proměny hájenky na lesní školu v Ostravě - Hošťálkovicích. (12. ledna 2026)

Výukové programy jsou postavené na přímém prožitku. Účastníci chodí naboso v trávě, učí se poznávat stromy po hmatu, rozeznávají zvuky v různých částech lesa, z přírodních materiálů tvoří malé stavby a umělecká díla.

„Cílem je zprostředkovat poznání lesního ekosystému,“ shrnul Blahuta. Letos připravují pedagogové Lesní školy, kteří čerpají inspiraci také v zahraničí, spolupráci s uměleckými školami. Výsledkem by mohla být výstava o str

