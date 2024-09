Experti testují vodu bývalých lázní. Jánské Koupele mají šanci znovu ožít

„V úterý začala nepřetržitá devadesátidenní zkouška. Testují se fyzikální a chemické vlastnosti vody i chování vrtu,“ upřesnil Jan Ležatka, jednatel firmy Bad Johannisbrunn, jež lázně vlastní.

Zkouška, jíž předcházelo několik dní zkušebních odběrů, spočívá v nepřetržitém čerpání vody ve stanoveném časovém období. Sleduje se výška vody ve vrtu, teplota, mineralizace, pH vody či její takzvané proplynění. Odebrané vzorky míří také do laboratoře k chemickým rozborům.

Jánské Koupele První zmínka o tamních léčivých pramenech je

z roku 1640 . První lázeňský dům vznikl roku 1810.

. První lázeňský dům vznikl roku 1810. Největší věhlas lázně zažily počátkem 20. století , kdy je vlastnil hrabě Camillo Razumovský .

, kdy je vlastnil hrabě . Po roce 1940 sloužily jako výcvikové středisko Hitlerjugend a zajatecký tábor pro důstojníky.

pro důstojníky. Po znárodnění tam byla dětská ozdravovna, pak jedno z největších odborářských středisek v Československu .

. V roce 1993 lázně opustili poslední rekreanti, od roku 1994 areál chátrá .

. V roce 2005 se lázeňský areál stal kulturní památkou, v roce 2013 byla ochrana zúžena na menší množství budov.

„Po devadesáti dnech celý balík dat předáme Českému inspektorátu lázní a zřídel a ten na jejich základě rozhodne, zda se jedná o zdroj léčivé vody. Zatím to vypadá, že ano,“ vysvětlil Ležatka.

Výsledky získané na místě, například obsah oxidu uhličitého ve vodě, se majitelé lázní dovídají průběžně. První laboratorní analýzy budou hotové koncem týdne.

Pokud se podaří pro dvojici lázeňských pramenů získat certifikát přírodního léčivého zdroje, navážou na to opravy poničených lázeňských altánů, aby lidé mohli začít léčivou vodu využívat. V případě zisku statusu léčivého zdroje je také třeba zřídit příslušná ochranná pásma.

„Jakmile padne rozhodnutí, pustíme se do zpřístupnění lidem. Je to jednak u léčivého zdroje naše povinnost, ale i kdybychom nemuseli, zpřístupníme je. Proto to děláme,“ komentoval Ležatka. Pravděpodobnost je vzhledem k výsledkům testů z minulosti vysoká.

Aby mohla odstartovat i obnova celého lázeňského areálu, musí se změnit územní plán Starých Těchanovic, do jejichž katastru komplex patří. „Žádost o změnu je podaná,“ dodal jednatel.

Obnova by podle předběžných odhadů mohla začít do tří let a skončit za další dva roky.

