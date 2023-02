Lanovka na Pustevny zůstane asi ještě dlouho stejná, na novou nejsou peníze

Rozhodující bude, jestli se v budoucnosti podaří na modernizaci získat nějakou dotační výpomoc. „V současné době nedává modernizace lanovky ekonomický smysl,“ potvrdil ředitel společnosti Pustevny Petr Lessy.

Lanovku označil za dámu v letech, ale ve výborné kondici. „Nyní repasujeme sedačky, po obnově jsou i motor a převodovky. Opravdu je v nejlepším stavu, v jakém při svém věku může být,“ zhodnotil Lessy, někdejší policejní prezident.

Sedačková lanovka vznikla už v roce 1940, díky čemuž získala evropský primát a podle některých byla ve své kategorii dokonce první na světě.

„Pokud vezmeme sedačky, které jsou pevně ukotvené a slouží jen pro přepravu lidí, tak Beskydy jsou opravdu první bez konkurence,“ zmínil už dříve historik a dlouholetý vedoucí lanovky Jan Mikeska.

První modernizaci podstoupila v 50. letech, zásadní přestavbu pak v letech 1983 až 1986, kdy získala novou spodní stanici a současnou délku 1 637 metrů. Od roku 2017 funguje nová horní stanice.

Už zhruba před sedmi lety však vznikl plán na přebudování lanovky.

Dvoumístné sedačky by vyměnily kabinky pro deset lidí, z osmnácti sloupů by zůstalo jen osm, cestujícím by se lépe nasedalo a vysedalo při výraznějším zpomalení dráhy, současně by se však při jízdě dostali až sedmdesát metrů nad zem. Plánovaná lanovka za hodinu přepraví 1 100 lidí, nyní to je přibližně 720.

Prvně se lidé měli svézt moderní lanovkou už v roce 2020, kdy slavila 80 let od založení. Pak se vše posouvalo o rok. A následně o další rok. „Nyní lze říci, že se projekt odložil na neurčito,“ podotkl Petr Lessy.

Důvod je zřejmý: vysoké náklady na modernizaci. Zatímco před několika lety se počítalo se zhruba 150 miliony korun, teď se odhady celkové proměny horské dráhy přibližují už ke čtvrtmiliardě.

Jenže současná doba dotování takových soukromých projektů nepřeje. „Lanová dráha na Pustevny je provozována komerčním způsobem. To je hlavní důvod, proč je zapotřebí na jakoukoliv finanční podporu z veřejných zdrojů aplikovat pravidla takzvané veřejné podpory,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Doplnila, že na základě těchto pravidel je sice možné z krajského rozpočtu dotaci na modernizaci lanovky poskytnout. „Jenže v maximální výši 200 tisíc euro, tedy přibližně pět milionů korun. Vzhledem k předpokládaným nákladům na její modernizaci je však tento možný finanční příspěvek nedostatečný,“ konstatovala.

Stavební povolení platí do konce roku

Projekt dokonce měl platné stavební povolení, jenže mu hrozí propadnutí. Pokud by se někdy mohlo stavět, znamenalo by to zřejmě znovu dlouhé povolovací řízení včetně schvalování vlivu na okolní přírodu.

„Povolení bylo prodlouženo a platí ještě letos. Uvidíme, jestli se pustíme do dalšího možného prodloužení, nebo nikoliv,“ nastínil Lessy.

Současně si šéf lanovky nemyslí, že by stará verze lanovky byla na konci svých možností a cestujícím nevyhovovala. „Možná právě naopak. Jízdu na lanovce definujeme jako zážitkovou, kde vnímáte slunce, vítr i nepřízeň počasí a současně poskytuje úžasné rozhledy po horách i do údolí. Kabinky jsou trochu jako autobus,“ vylíčil Lessy.

Zmínil také, že současná podoba lanovky umožňuje držet jízdné na přijatelné úrovni. „Už téměř rok držíme stejné ceny,“ dodal Lessy. Jízdné bez slev nyní přijde na 220 korun, za zpáteční jízdenku zaplatíte 270 korun (jízdní řád a všechny ceny zde).