Policisté z Ostravy–Poruby se zabývají hned několika případy, kdy lidé naletěli takzvaným kyberšmejdům. „Přišli o své úspory a mnozí si i zřídili statisícové půjčky, které musí nyní splácet,“ konstatovala policejní mluvčí Eva Michalíková.
Obětí se stala také asi dvacetiletá žena. Přestože se jí telefonát a legenda napadeného účtu zdála podezřelá, nakonec se nechala přesvědčit a podvodníkům poslala přes milion korun.
„Vše začalo tak, že se jí falešný policista představil a sdělil, že na její plnou moc se někdo snažil zřídit úvěr. Mladá žena byla obezřetná a jméno policisty si během telefonování vyhledala na internetu. A opravdu ho našla, dotyčný policista s tímto jménem existoval,“ popsala mluvčí Michalíková.
Podvodník navíc poslal fotografii služebního průkazu. Poté ji přepojil na smyšleného pracovníka banky. I u tohoto muže si na oficiálních internetových stránkách peněžního ústavu ověřila, že existuje.
„Falešný bankéř ji následně do samotného problému s napadeným účtem zasvětil a instruoval ji o dalších krocích, aby nepřišla o své finance. Peníze, které měla na spořicím účtu, si převedla na běžný účet,“ pokračovala policejní mluvčí.
Následně jí řekl, že částku může ochránit jedině tak, když ji pošle do bezpečnostní schránky. Muži se v hovorech střídali. „Oba jí však neustále upozorňovali na to, že musí zachovat mlčenlivost a nesmí to nikomu říct. Po celou dobu s ní byl někdo na telefonu. Hovory trvaly hodiny,“ zmínila mluvčí Michalíková.
Podvodníci dokonce s mladou ženou navázali neformální hovor, ptali se ji i na mimofinanční věci. Žena jim zcela uvěřila, dokonce se jim svěřila s tím, že se obává, aby nebyla podvedena a okradena.
Pochvala od podvodníka, že není důvěřivá
„Falešný policista jí začal ujišťovat, že dělá správnou věc a naopak jí začal vyprávět, jak takové podvody fungují. Poté ji pochválil, že je dobře, že není důvěřivá. Ujistil ji, že on je ten, který jí chce pomoci a zachránit peníze,“ vylíčila policejní mluvčí neuvěřitelnou drzost podvodníků.
Žena nakonec na sdělené účty poslala přes milion korun a s údajným policistou se domluvila, že jí zavolá a domluví termín výslechu. Když se nikdo neozval, snažila se dovolat na telefonní čísla, z nichž podvodníci volali, ale byla už nedostupná.
Když mladé ženě došlo, že se stala obětí podvodu, okamžitě informovala policii. „Slečna si hovory nahrávala, a jak jde slyšet, oba muži byli přesvědčiví, uměli reagovat na dané otázky a dokonce falešný policista občas používal i fráze, které se u policie používají,“ zakončila Michalíková.