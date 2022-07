Třešně z jihu Moravy vysázejí lesníci i pod Beskydy a Jeseníky

„Strom zvyšuje druhovou rozmanitost v nových lesích. Jeho drobné plody chutnají ptactvu a květy jsou medonosné pro včely. Má i velmi cenné červenohnědé dřevo využívané truhláři, řezbáři a výrobci hudebních nástrojů,“ uvedl Miloš Pařízek, ředitel Semenářského závodu Lesů České republiky.

Stromy na sběr plodů pěstují sadaři u Buchlovic na Uherskohradišťsku. Mají tam také na semena jilm, lípu, javor a modřín, jehož semena sbírají lesníci až v zimě.

Pracovníci semenářského závodu zpracovali 200 kilogramů plodů třešní. „Sklidili jsme je už na konci června. Zbavili jsme je dužniny a strojově jsme oddělili pecky, které jsme umyli a osušili.

Něco z produkce jsme poslali do lesních školek, část jsme zatím uložili a z části sami vypěstujeme sazenice,“ doplnil Pařízek.

Stromky z letošních pecek by se mohly do lesů v Moravskoslezském kraji a do dalších míst republiky dostat už příští rok. Část bude růst v soukromých lesích, část vysadí Lesy České republiky. Ty v kraji letos utlumují těžbu po kůrovci a zaměřují se na výsadbu nových porostů, které budou druhově různorodé.

„Letos sázíme v kraji šestačtyřicet různých druhů dřevin,“ uvedla Eva Jouklová, mluvčí státního podniku.

Drtivá většina těchto stromů bude růst ze sazenic, jen některé chtějí lesníci nechat růst ze semen. „Podporujeme přirozenou obnovu i ze semen stojících stromů. Ne vždy a všude je ale tento postup možný,“ řekla Jouklová.

Ovocné stromy jsou nicméně v krajských lesích v menšině. Podle odborníků by mohly růst nejvýše v podhůří Jeseníků a Beskyd společně s duby a lípami. Lesníci ze státní společnosti přizpůsobili výsadbu v Moravskoslezském kraji nadmořské výšce i složení půdy.

„Nejčastěji sázíme dub, buk, smrk a borovici. Je potřeba obnovit lesy po kalamitě rychle a kvalitně,“ uzavřela Eva Jouklová.

Lesy České republiky letos obnovují porosty převážně kolem Rožnova pod Radhoštěm, na Jesenicku, Osoblažsku a Bruntálsku. Už loni k tomu vypsali zakázky za zhruba 900 milionů korun.