Před vrchním soudem stane žena obžalovaná z kuplířství, dostala osm let

7:54

Olomoucký vrchní soud se zabývá odvoláním Aleny Czakóové z Třince, které ostravský soud uložil osm let za kuplířství. Žena byla obžalovaná z obchodování s lidmi, ohrožování výchovy dítěte a kuplířství, za což jí hrozilo pět až dvanáct let vězení. Podle rozsudku organizovala prostituci žen či dívek a jedné nezletilé, které bylo jen šestnáct let. Proti původnímu rozsudku se odvolali obžalovaná i státní zástupce.