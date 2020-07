Místo velkých letních festivalů budou menší akce, lákají na hudbu i cirkus

Jako první možnosti uskutečnit menší náhradní akci využily taneční Beats for Love se svou komorní mutací. Od čtvrtka do konce týdne ovládá ostravskou Dolní oblast Vítkovice happening 1000 People for Beats for Love.

„Připravili jsme čtyři žánrově zaměřené akce, kde se prozatím počítá s kapacitou tisíce osob na den,“ uvedl Kamil Rudolf, ředitel festivalu.

Také Mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava vyhlásil náhradní program. V původním termínu, tedy 15. až 18. července, zve do Dolní oblasti Vítkovice své skalní fanoušky. Počet diváků čtyřdenní akce nazvané NeFestival bude omezen na tisíc lidí denně.

K hlavním hvězdám bude patřit oblíbená formace Tata Bojs, pozvání přijala osvědčená taneční Dubioza Kolektiv z Bosny, českoamerická N. O. H. A. či estonští Trad-Attack!

Podle šéfky Colours Zlaty Holušové půjde o jedinečnou možnost, jak vnímat festival jinak, a o oslavu možnosti opět být pospolu.

„Zveme na oslavu toho, že se můžeme opět scházet, že si můžeme užívat živé muziky, divadla, debat, že si můžeme společně dát pivo či cokoliv jiného,“ podotkla Holušová.

Ostrava láká na Léto pod pecí i Bo kultura jede!

Koncerty, divadlo, letní kino i sport nabídne prázdninový program s názvem Léto pod pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Jedná se o náhradní program za odložené festivaly Colours of Ostrava, Beats for Love a Ostrava v plamenech.

„Letní sezona v Dolních Vítkovicích je letos ovlivněna opatřeními proti covidu-19, proto DOV přichází s programem, který se bude odehrávat v prostoru pod známou Bolt Tower a v jejím okolí,“ sdělila mluvčí DOV Eva Kijonková.

Půjde například o letní filmové projekce a součástí je i Víkendov – dětská zóna plná adrenalinových atrakcí. Ta bude v provozu denně, opět poblíž Bolt Tower .



Až několik akcí týdně se bude konat v letních měsících v ostravském Trojhalí v rámci podpůrného programu Bo kultura jede!



Už tuto sobotu v hale vystoupí Janáčkova filharmonie. Připraven je také kabaret Hrdobci v režii showmana Jakuba Horáka anebo talkshow Kafrárna pod vedením Petra Kubaly.

Bo kultura jede! reaguje na stávající situaci vládních omezení z důvodu pandemie covidu-19. Umělcům je tak k dispozici profesionální technika, která umožňuje uspořádat hudební koncert jakéhokoliv druhu, menší divadelní představení, recitál, autorské čtení nebo i taneční vystoupení.

Autorská čtení nebo letní kino

Červenec v Ostravě je tradičně spjatý s literaturou a festivalem Měsíc autorského čtení. Letošní ročník bude ve znamení Maďarska. Prostor divadelní Dvanáctky vedle Divadla Jiřího Myrona tak opanují nejen nejzajímavější jména české literatury, ale také spisovatelky a spisovatelé z Maďarska.

„Maďarsko je letos čestným hostem festivalu, který proběhne pojednadvacáté, v Ostravě pak pojedenácté,“ připomněl ředitel festivalu Pavel Řehořík z pořádajícího nakladatelství Větrné mlýny.

Festival odstartoval včera a trvá do 1. srpna. „Platí, stejně jako tomu bylo v minulosti, že všechna čtení i následné debaty jsou tlumočeny do češtiny, takže se diváci nemusejí bát, že se ztratí v poněkud exotičtějším jazyce našich někdejších jižních sousedů,“ dodal Řehořík.

Sobotní večery během prázdnin vyplní nové letní kino na terase Domu kultury města Ostrava. Program připravuje zdejší Kino Art.



Kromě filmů nabídne Léto v Artu koncert, diskusi s hosty nebo rostlinný bazar. Jedna z prvních projekcí nabídne novou francouzskou komedii Raoul Taburino o geniálním cyklomechanikovi, který neumí jezdit na kole.

Letní shakespearovské slavnosti budou

Za zvýšených bezpečnostních opatření se na Slezskoostravském hradě uskuteční tradiční Letní shakespearovské slavnosti.

„Pestrý program začne 24. července Zimní pohádkou tradičně na Slezskoostravském hradě. Nově se diváci mohou těšit na Hamleta v produkci pražských kolegů v hlavní roli s Hynkem Čermákem a Jaroslavem Pleslem a po dlouhé době se také vrací oblíbená komedie Veselé paničky windsorské s Bolkem Polívkou,“ lákal na přehlídku ředitel Andrej Harmečko.

Naposledy bude na hradě k vidění populární Komedie omylů a tečku za letošním ročníkem festivalem udělá hit minulého roku – komedie Zkrocení zlé ženy. Na odloženou premiéru Bouře se diváci mohou těšit až v příštím roce.

I cirkus chystá náhradní akci

Žongléři, akrobaté či pouliční kejklíři z celého světa sice letos nezavítají na zrušený porubský festival Cirkulum, přesto diváci o novocirkusové umění nepřijdou. V létě je totiž čeká náhradní akce Happening pro Cirkulum.

„Abychom diváky o nový cirkus nepřipravili úplně, přišli jsme s novým projektem, který jsme přizpůsobili možnostem, jež nám současná situace umožňuje,“ řekl ředitel festivalu Václav Pokorný.

Happening se uskuteční v Ostravě-Porubě v letním kině Amfi a také v přilehlých ulicích od 7. do 9. srpna. Zavítají na něj špičky české novocirkusové scény jako Cirk La Putika, Cirkus Trochu Jinak, Losers Cirque Company a Bratři v tricku. Chybět nebudou ani začínající umělci a performeři, počítá se také s workshopy i s panelovou diskusí.

Červnový festival NODO (New Opera Days Ostrava) se přesouvá na poslední víkend v srpnu – 28. až 30. srpna.

Pozor na aktuální opatření I při volbě prázdninové zábavy je třeba sledovat aktuální vládní opatření v boji proti šíření koronaviru.

v boji proti šíření koronaviru. Od včerejška platí do odvolání pro území obcí Karviná, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost, omezení maximálního počtu lidí ve stejný čas na hromadných akcích uvnitř i venku na 100.

na hromadných akcích uvnitř i venku na 100. Na akcích bez hlediště je zachováván odstup nejméně dva metry.

„Inscenace, ve kterých byli obsazeni umělci a umělecké týmy z USA a Japonska, přesouváme na příští rok. Naopak, do letošního programu přibíráme jednu premiérovou inscenaci ze Slovenska a doufáme, že na konci léta realizaci festivalu již nic nebude bránit,“ uvedl Petr Kotík, zakladatel festivalu a osobnost světové scény nové hudby.

NODO uvede pět inscenací. Ve světových premiérách to budou opery Marka Keprta a tandemu Michala Rataje a Kathariny Schmitt, scénické provedení monodramatu Richarda Ayrese, české premiéry vokální opery Any Sokolović a multižánrové opery Miro Tótha.

Třetí ročník literárního festivalu Inverze se uskuteční 17. až 22. srpna. Akce se stěhuje z Dolu Hlubina do nových prostor a částečně se bude konat v novém působišti poblíž Sýkorova mostu v domě v Kostelní ulici 24.

Návštěvníci festivalu tak budou jedni z prvních, kdo uvidí nový ostravský kulturní prostor po rekonstrukci. Literární čtení nebo koncerty se budou odehrávat také v centru Pant nebo v antikvariátu Fiducia.



Kino na hranici v náhradním termínu

Mezinárodní těšínská filmová přehlídka Kino na hranici se bude konat v náhradním termínu od 21. do 26. srpna. Součástí bude i největší retrospektiva tvorby slavného oscarového režiséra Miloše Formana.

„Připravili jsme komplexní režijní retrospektivu tohoto mimořádného tvůrce, a to za účasti významných hostů – jeho potomků i blízkých spolupracovníků,“ prohlásil Martin Novosad, ředitel české části festivalu. K vidění budou ale také další stovky filmů včetně nejnovějších premiér z Česka, Slovenska, Polska nebo Maďarska.