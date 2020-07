Umělci z Ostravska a okolí se spojili a chystají podání žaloby na hygienu

„Kultura v Moravskoslezském kraji se dotýká desetitisíců lidí. Nemáme nic proti opatřením ohledně zdraví nás všech, ale kultura a kulturní průmysl není jenom něco, co se dá vypnout jako kolotoč a zase zapnout. Je to dlouhodobá aktivita, kterou Moravskoslezský kraj potřebuje. Co se stalo v pátek, je naprosto bezprecedentní věc,“ říká Karolína Skórková, mluvčí inciativy.

Do iniciativy jsou zapojeni pořadatelé velkých i menších kulturní akcí, od Colours of Ostrava, Beats for Love, Shakespearovské slavnosti, Meat Design, Cirkulum festival, přes společnosti a organizátory Highlite Touring, Cooltour, Válím na Dvoraně, Oriental, Rainbow run, Kofola music Club, Stoun, Dock, Cirkus trochu jinak, Čechymen, Ostrava na kolečkách, spolek Elegán, Zažij Ostravu jinak, Fabric Ostrava a desítky dalších.

Řada z nich pomáhá budovat prestiž zdejšího regionu i v zahraničí, třeba formou spolupráce na turné světových hvězd.

„Promrhalo se neskutečné množství peněz a energie, a my to už takto dále nechceme. Nechceme protestovat proti rouškám, ale způsobu jednání. Ještě dva dny před tím, se pořadatelé od hygieny dozvěděli, že se nic zvláštního neděje. V Krnově je třeba jeden nakažený a všechny kulturní akce jsou tam zaříznuté. Nebyly předány koncepčně žádné informace. Pořadatelé se o zákazu dozvídali od kamarádů z Twitteru, z Facebooku anebo jen tak náhodou od kolemjdoucích. Neexistuje žádná informační metodika, minimálně se 24hodinovým předstihem, to je to, co nás znepokojuje a chceme to narovnat,“ vysvětluje Skórková.

Smyslem aktivity je vytvořit prostředí, které by opět umožnilo s jistotou podnikat a dělat své povolání.

Umělci svá představení připravují dlouhodobě dopředu, není to otázka týdne nebo měsíce, často se jedná o několik let. „Třeba my máme patnáctiletou tradici v Moravskoslezském kraji a dostali jsme se až za hranice regionu a České republiky,“ říká Václav Pokorný, zástupce umělců, který jinak vede Cirkus trochu jinak a pořádá unikátní festival Cirkus trochu jinak v ulicích Ostravy-Poruby.

„Proto abychom mohli cestovat, máme produkční, marketingový tým, všechno funguje na vzájemné spolupráci mnoha lidí, nejde o individuální aktivitu. Všichni to děláme s láskou, je to naše zaměstnání i poslání. To, že jedeme na nějakou akci, to už vnímá jenom divák. Ten vidí umělce, který dělá stojku nebo skáče salta, ale za tím je spousta práce, krve a potu. Musíme poctivě trénovat. V současnosti jsme ale všichni znechuceni a demotivováni,“ vysvětluje Pokorný.

Přitom se mu a jeho sdružení povedlo v letošním březnu dorekonstruovat prostor pro mladé lidi. „Dáváme příležitost nové generaci, aby děti mohly začít někam chodit, trénovat, mají příležitost se seberealizovat, nesrocují se nikde za domy, nekouří, nepijí. Jde o velice důležitou věc pro naší populaci, abychom sami v sobě nacházeli kulturní identitu. V současnosti se nám to celé boří, protože nemáme pevný bod, nemáme jistoty. Všichni chápeme opatření, stojíme za nimi, všichni máme roušky a dodržujeme další nařízení, přesto není možno z minuty na minutu, bez informovanosti kohokoliv vydat nějaké nařízení, které všem zboří jejich dlouholetou práci,“ dodává zástupce umělců.

Aktivita Kultura v Moravskoslezském kraji ale sdružuje také příbuzné obory, dodavatelské firmy, provozovatele kulturních zařízení, výrobce. Všichni jsou v těchto dnech paralyzování a nevědí, zda se v kraji uskuteční nějaké kulturní akce do konce roku.

Dotkne se to velké části obyvatel. „Nechuť lidí začíná být všude, nejen v kulturní sféře. Zodpovědnost za rozhodnutí je velmi důležitá, protože jestli si kdokoliv bude říkat co chce a dělá ukvapená nařízení, tak za chvíli může vyjet armáda a může nás okupovat. Chceme pro všechny stejné podmínky. Proč může do obchodního centra chodit tisíc lidí, kde dýchají zkažený vzduch z klimatizace a na akci pod širým nebem nemůže?,“ shodují se organizátoři iniciativy.