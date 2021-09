Omezení i velký zájem. Návrat dětí do kroužků provázejí komplikace

Návrat dětí na tréninky, do kroužků či hudební školy komplikují proticovidová opatření, pauza od pravidelného pohybu a někde i téměř zaplněné kapacity.

„Otevíráme naše klasické kroužky jako výtvarný a taneční. Máme ale i nové, třeba 3D tisk a létání s drony. Jsme však omezeni počtem 20 osob, abychom nemuseli testovat,“ informuje Lucie Bitterová ze střediska volného času Asterix v Havířově.

Právě ve skupinách nad dvacet lidí je v rámci protiepidemických opatření povinné doložit test, doklad o prodělání covidu nebo očkování. Testování ve školách skončilo a očkování je možné od 12 let.

Rodiče neočkovaných dětí mohou využívat možností tří antigenních a jednoho PCR testu zadarmo. Ty však celý měsíc nepokryjí. Vedení kroužků se tak snaží vycházet rodičům vstříc.

Fotbalový klub Frýdek-Místek pořádá tréninky po osmi, frýdecko-místecká taneční skupina Funky Beat zase rozdělila největší skupinu na dvě části. U některých aktivit však taková možnost není.

„Problém nastal u kroužku plavání. Naše děti se na bazéně míchají s veřejností, a není tak možné vyhovět preventivním opatřením. Někteří rodiče děti z kroužku odhlásili,“ říká ředitelka Střediska volného času Ostrava-Moravská Ostrava Milada Božeková.

Taneční oddíl letos začal s tréninky o měsíc dříve, aby si tak pokud možno prodloužil období, kdy bude možno trénovat osobně. Online tréninky se totiž u dětí s nadšením nesetkaly.

„Mám strach, že pokud budeme muset tréninky opět přesunout do online podoby, mnohé děti ze souboru odejdou. Byly zvyklé jezdit na soutěže do zahraničí, to je dovedlo motivovat. Stejně tak kolektiv a osobní přítomnost trenéra,“ doplňuje manažerka Funky Beat Kristýna Blahutová.

Netypické. Studenti se vrátili s nadšením

S online kroužky nemá dobré zkušenosti ani havířovské středisko volného času. „Když děti seděly celé dopoledne u počítače, odpoledne se jim už nechtělo. Když už to šlo, snažili jsme se vymýšlet aspoň aktivity na ven,“ vzpomíná Bitterová.

Ředitel Základní umělecké školy v Ostravě na Sokolské Jaromír Zubníček je však připraven výuku okamžitě převést do distanční podoby. Většina žáků umělecké školy se díky ní vrátila do tříd a podle jeho informací se i za online režimu dost naučili.

„Většina studentů se nám vrátila. Dokonce s velkým nadšením, které je ve srovnání s minulými léty netypické. Skončili jen ti, kteří o odchodu uvažovali už dlouho. Třeba proto, že jim chyběla píle a trpělivost,“ míní Zubníček.

Sportovní kroužky se potýkají s tím, že se děti dlouho nehýbaly. „Nejsou tak zvyklé se pohybovat, některé mají nadváhu. Snažíme se je dostat zpátky do režimu,“ informuje trenér frýdecko-místeckého fotbalového klubu Kamil Kořínek.

Některé umělecké obory beznadějně plné

Milada Božeková doplňuje, že tomu tak není u všech. „Vedoucí sportovních kroužků říkají, že u některých dětí se proticovidová opatření skutečně projevila. Jiné však sportovaly s rodinou a tolik poznamenané nejsou,“ přibližuje.

I přes komplikace, které nový školní rok provází, je o kroužky velký zájem. Střediska volného času v Havířově a v Ostravě, i obě frýdecko-místecké organizace děti stále přijímají. „Mnohé skupiny jsou plné, ale v případě velkého zájmu jsme připraveni otevřít další. Máme již po zápise, děti ale přijímáme během celého roku,“ oznamuje ředitelka Božeková.

Neočekávaný zájem mají děti o výuku na umělecké škole. „Pro všechny děti opravdu nemáme prostor. V hudebních oborech máme asi dvě volná místa, literárně-dramatické obory jsou beznadějně plné,“ popisuje Zubníček.

„Na dětech bylo vidět, jak jim chybí kolektiv. Vrstevníky a pohyb teď nejvíce potřebují,“ uzavírá s nadějí v hladký průběh školního roku Milada Božeková.