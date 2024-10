Vyplavené obce řeší s ministry pomoc od státu i pozemky po demolicích

Například v Dívčím Hradu na Osoblažsku odhadují povodňové škody na obecním majetku ve výši až dvacet milionů. „Plus 40 milionů činí protržená hráz rybníka a škody v korytě řeky,“ uvedla Kateřina Foldynová, zastupitelka Dívčího Hradu.

„Největší binec máme v obci uklizený, teď akorát čekáme, co se odehraje okolo Povodí Odry, protože řeka nám podemlela břehy z obou stran,“ uvedla Foldynová. „Nemáme příjezdovou cestu k obecnímu úřadu.“

Od jednání si zastupitelka slibuje, že budou nastavené konkrétní postupy odstraňování škod. „My bychom potřebovali, aby nám peníze poskytli dopředu, abychom se mohli pustit do práce na opravách a teprve potom je všechny vyúčtovat,“ přeje si.

„Peníze jsou na prvním místě. Pokud budou nějaké dobré dotační podmínky, dokážeme si s nimi také dobře poradit,“ uvedla Salome Sýkorová, starostka Zátoru.

Obce chtějí dotovaný výkup

Jednat by chtěla i o pozemcích pod zdemolovanými domy. „Občané chtějí vyřešit své pozemky. My máme dvanáct demolicí a jejich majitelé tam už nic stavět nemohou, protože jsou v záplavové oblasti, a ti lidé se ptají, co dál. Kdyby stát nabídl dotaci na výkup těchto pozemků, obec by je ráda od některých vykoupila,“ naznačila starostka.

„Pozemky státu, které by nám stát nabídl jako náhradu, v naší obci nemáme. Jeden pozemek je součástí zemědělského družstva, druhý je u železnice a třetí je mimo obec,“ vysvětlila.

Druhé téma je podle ní pomoc místním podnikatelům. „Máme v Zátoru fabriku, kde pracovalo dvě stě lidí, a ta nyní bude svůj provoz omezovat. Takže je otázka, zda stát nepomůže těmto vytopeným středním firmám,“ uvedla.

Podporu brzdí byrokracie, míní krnovský starosta

Jednání s místní samosprávou se účastní ministři Marian Jurečka, ministr ministr práce a sociálních věcí, Zbyněk Stanjura, ministr financí, Petr Kulhánek, ministr pro místní rozvoj, Petr Hladík, ministr životního prostředí, Marek Výborný, ministr zemědělství a Martin Kupka, ministr dopravy.

Ty doplnila Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch.

Krnovský starosta Tomáš Hradil na jednání se zástupci vlády šel s plánem jednat o podpoře firem a živnostníků. Žádá také o pomoc lokální ekonomice a mluvil i o složité byrokracii, která stojí v cestě nápravám škod po povodních. „Pomoc firmám a živnostníkům zasaženým povodní je zatím téměř nulová,“ poznamenal.

„Vázne i další podpora, zejména kvůli byrokracii. Například kontejnerové školky. Na jedné straně je slib, že pomohou s výukou dětí. Když si ale podáte žádost, dlouho nikdo neodpovídá, a pak zjistíte, že se návrh teprve musí připravit a v listopadu předložit vládě,“ nastínil Hradil.

„Proces je tak zdlouhavý, že si nejsem jistý, jestli do konce roku nějaká školka bude. My ale potřebujeme prostory pro děti hned,“ zdůraznil.

Dalším příkladem je převod státních pozemků jako parcel pro ty, kdo přišli kvůli povodni o domov. Nejde totiž o pozemky, které by byly zasíťované. „Příprava a zasíťování takového pozemku ke stavbě včetně změny územního plánu trvá roky,“ konstatoval Hradil s tím, že pomoc, jíž stojí v cestě zdlouhavá byrokracie, je nefunkční.

„Potřebujeme obnovovat území po povodni rychle a efektivně, ne se topit v papírech a doufat, že si něco urveme,“ vysvětlil Hradil.

16. září 2024