Za trestný čin podvodu hrozil 29letému Michalovi Drcmanovi a o pět let staršímu Dominikovi Šerákovi vězení od pěti do deseti let. Státní zástupkyně označila jejich počínání za velmi škodlivé. „Závažnost jednání obžalovaných spatřuji zejména v tom, že byla narušena důvěra veřejnosti v dobročinnost a charitu. Oba se přiživovali na této projevené dobré vůli mnoha lidí,“ upozornila státní zástupkyně Marie Dolinková.

Žalobkyně dodala, že „jde o první takový případ v kraji, navíc tak rozsáhlý.“ Také v celostátním měřítku patří k největším.

Ačkoliv obžalovaní zprvu vinu odmítali, při středečním líčení se už přiznávali a omlouvali se. „Je mi líto, co jsem způsobil a jak to půjde, tak škodu co nejvíce nahradím,“ svorně tvrdili a oba přijali prohlášení viny a trestu.

„Nejsem někdo, kdo by se živil podvody nebo něčím podobným,“ rezolutně prohlásil Šerák s tím, že první měsíce se coby vedoucí call center údajně domníval, že opravdu jde o dobročinný projekt. „Když jsem zjistil, že tomu tak není, už jsem byl do toho tak namočený, že nešlo z toho ven,“ uvedl Šerák, kterého policie označila za mozek projektu, kdežto Drcman byl prý spíše muž činu.

Téměř sto tisíc? Dceřiny drobné z pokladničky

Oba obžalovaní uváděli, že jsou nemajetní, a pokud něco mají, většinou je vlastníkem někdo jiný. Státu propadlo třicet počítačů z call center, u kterých přiznali, že šlo o jejich nákupy.

Drcman však poukazoval na to, že zabavené auto patří otci, čtyřkolka švagrovi, a jakmile se soudkyně zeptala na zabavenou hotovost, tak se dotázal: „Myslíte ty drobné, co měla dcera v pokladničce?“ Když se soudkyně podivila, že 99 tisíc korun a 200 eur považuje obžalovaný za drobné, tak odvětil: „Tak dcera to postupně dostávala na narozeniny a podobně.“

Tuto výpověď pak státní zástupkyně označila za zcela účelovou.

Šerák se také hájil tím, že po zatčení se snažil nahradit škodu, jenže pravé sbírky už byly zrušené. „A poškozených lidí je tolik, že nebylo v mých silách jim škodu nahradit,“ vysvětloval. Když si po několika měsících hledání našel práci, začal z výplat posílat peníze na opravdové sbírky, zatím zhruba dvacet tisíc korun.

Státní zástupkyně nakonec i vzhledem k přiznání obou navrhla tresty pět let Drcmanovi a o půl roku méně Šerákovi. Obhájce Drcmana žádá trest na spodní hranici trestní sazby, obhájkyně Šeráka pak pod ní, případně dokonce podmínku.

Muži v období od 1. prosince 2022 do 19. března 2024 postupně založili dvě call centra v Opavě a v Ostravě, kde více než dvacet najatých pracovnic obvolávalo přes speciální software hromadných hovorů náhodná čísla. Ženy nabízely podporu ve smyšlených dobročinných sbírkách s názvy například Dopřej léčbu, Stromky štěstí a Anděl naděje. Přitom uváděly smyšlené jímavé příběhy dětí z dětských domovů a onkologicky nemocných dětí.

Jak při vyšetřování vyšlo najevo, obžalovaní jen z internetu zkopírovali opravdové sbírky na podporu nemocných dětí, pouze vyměnili jména a fotografie. Když oslovení lidé souhlasili s příspěvkem nejdříve 1 299 korun a později až dva tisíce, tak jim prostřednictvím zásilkových služeb posílali na dobírku za uvedenou částku děkovný dopis a symbolické dárky v podobě andělíčka nebo srdíčka.

Další sbírky zhatila policejní akce Rakovina

Jenže všechny peníze si nechali. Celkem to bylo téměř osm milionů korun z více než čtyř tisíc zásilek. A to ještě přes dva tisíce dobírek za více než čtyři miliony korun nebyly vyzvednuty, tedy zaplaceny. „Dokonce plánovali založení dalších sbírek, což jim překazil zásah policie,“ upozornila státní zástupkyně. Oba muže zadržela policejní zásahová jednotka při akci nazvané Rakovina.

Na skutečné sbírky obžalovaní poslali pouhých 71 tisíc korun, zbytek pak použili na provoz call center a pro svou potřebu. Šerák u soudu zdůrazňoval, že výhradně pro potřeby své rodiny a nezletilých dětí.

Ačkoliv případ hned v první den dospěl k závěrečným řečem a návrhům trestu, rozsudek padne v pátek, což soudkyně vysvětlila velkým rozsahem a tedy výraznou administrativní náročností případu.