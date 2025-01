Máchla nožem a trefila partnera do plíce. Nechtěla jsem mu ublížit, řekla u soudu

„Bil mě, vyhrožoval, že mě i syna zabije, ale ublížit jsem mu nechtěla, natož zabít.“ Tak se hájí nyní čtyřiačtyřicetiletá žena obžalovaná z ublížení na zdraví s následkem smrti, za což jí hrozí osm až šestnáct let vězení.

Incident se stal 10. listopadu okolo půl deváté večer v bytě domu na náměstí Jana Nerudy v Ostravě – Porubě. „Po předchozí hádce muž ženu odhodil na kuchyňskou linku, poté uchopila nůž odložený na desce linky a jedním bodnutím zasáhla levou stranu hrudníku a bodným kanálem dlouhým třináct centimetrů zasáhla plíci,“ uvedl státní zástupce Radim Sobek.

Muž začal masivně krvácet, a i když útočnice hned přivolala záchranku a podle operátorky započala s první pomocí, nepodařilo se jí ani záchranářům muže zachránit.

Partner o třiadvacet let mladší

Žena byla nakonec obžalována nikoliv z vraždy, ale z ublížení na zdraví s následkem smrti, s čímž opakovaně nesouhlasil zmocněnec pozůstalých. „Vždyť přeci když někdo zaútočí nožem proti horní polovině těla, musí počítat s tím, že může usmrtit,“ argumentoval zmocněnec.

Soudkyně označila trestní kvalifikaci za „přiléhavou, byť hraniční“, žalobce pak poukázal na to, že se nepodařilo nijak vyvrátit, že žena partnera nechtěla zabít. Například zásah nožem byl jen jeden a poté okamžitě volala na tísňovou linku. Nadto není jinak agresivní, podle znaleckého posudku byla loajální a měla submisivní postoje, tedy podřízené.

Obžalovaná pracuje jako uklízečka, dosud neměla žádný trestní záznam a s nezaměstnaným, o více než dvacet let mladším mužem se seznámila asi rok a půl před osudným dnem. Asi rok pak spolu bydleli.

Dvacetiletý muž už měl dva trestní záznamy, a to za loupež v novojičínské večerce v roce 2020 a za výtržnictví o dva roky později. „Nevěděla jsem o tom,“ poznamenala žena při soudním jednání.

Fyzické napadání odmítala, změna až u soudu

Zpočátku byl vztah prý bez větších problémů, muž ženě dokonce pomáhal se synem, který ještě chodí do mateřské školy.

„Jenže pak se to začalo zhoršovat. Často býval opilý, tak obden mi nadával a vyhrožoval, že pokud od něj odejdu, tak nás zabije,“ líčila žena poté, co přiznala vinu. Dohodu o trestu ve výši šest a půl roku vězení však už dříve odmítla.

Tvrdí, že partner ji několikrát také fyzicky napadl. „Fackoval mě, také i kopal. Měla jsme z něj strach. Také v ten den mě v obýváku strhl k zemi a pak do všeho třískal a v kuchyni mě hodil na linku. Na desce jsem něco ucítila, tak jsem to vzala do ruky, a jak se ke mně blížil, tak jsem se jen rozmáchla a ohnala. Strašně jsem se bála,“ s pláčem popisovala svůj čin.

Jakmile muž přestal útočit a sedl si na židli, šla za synem, když najednou uslyšela, jak muž volá: „Zlato, pomoz mi!“ Když přišla do kuchyně, viděla, jak muži z úst teče krev. „Hned jsem volala záchranku,“ opakovala. Na podlaze viděla tři nože, ale neví, jak se tam dostaly. „Já je tam nedala.“

Svou výpovědí soud překvapila. „Při dosavadních třech výsleších jste mužovy fyzické ataky nezmiňovala, dokonce jste to odmítala. Nikdy jste nevyhledala lékařské ošetření,“ podivoval se státní zástupce s tím, že jednou městské policisty přivolali sousedé, ale kvůli nočnímu hluku. I tehdy o fyzickém napadání žena nic nesdělila.

Obžalovaná reagovala, že neví, proč o tom nemluvila, svěřila se prý jen své kamarádce. Zmocněnec považoval ženino vyjádření za účelové. „Chce nafouknout svou roli oběti. Nerozumím těmto vytáčkám v rozporu se rčením, že o mrtvých jen dobře,“ konstatoval.

Návrhy trestu pod spodní sazbou

Obhájce zase sečetl polehčující okolnosti. „Projevy partnerovy agrese byly neustálé, to nebylo běžné chování,“ podotkl. Delší trest by podle něj byl navíc problémem při péči o syna, kterého nyní má na starost jeho otec. „O výchovu syna má mandantka eminentní zájem a jde právě o jeho kritický věk, ve kterém vliv matky nelze nahradit,“ poukázal obhájce.

Státní zástupce žádá trest sedm a půl roku vězení, obhájce pak rok až dva pod spodní trestní sazbu, tedy šest až sedm let. Taktéž žádá snížení nemajetkové úhrady příbuzným oběti, přičemž jeho matka žádá o 850 tisíc a jeho bratr o půl milionu korun. Soudkyně nakonec jednání odročila, při dalším líčení bude vyhlášen rozsudek.