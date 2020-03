Taxikáře soudí za vraždu na letní zahrádce, podle spisu rozdupal hlavu hostu

Incident se stal v pátek 5. července po dvacáté hodině na zahrádce restaurace v Dětmarovické ulici v Orlové-Lutyni. Čtyřiačtyřicetiletý Hanzl, jinak taxikář v Mladé Boleslavi, přijel se svou přítelkyní do Orlové za příbuznými. Večer zašli do restaurace.

„Tam obžalovaný napadl sedmatřicetiletého muže, srazil ho z lavičky a když napadený ležel s hlavou na betonové dlažbě, tak ho nejprve kopl do těla a pak mu asi třikrát dupl na hlavu. Napadený utrpěl například otok mozku a vykloubení dvou krčních obratlů s následným krvácením do mozku,“ popsal státní zástupce.

Uvedl také, že útočník váží 120 kilogramů, takže měl značnou hmotnostní převahu.

Hanzlovi hrozí za vraždu a výtržnictví deset až osmnáct let vězení, současně pozůstalí za duševní útrapy žádají celkem přes tři miliony korun odškodného.

Obžalovaný v soudní síni odmítl vypovídat. „Je mi však velmi líto, co se stalo, a pokud to bude v mých silách, tak se co nejvíce vynasnažím nahradit škodu, která vznikla,“ konstatoval.

Napadený muž údajně předtím provokoval

Když soudce četl jeho dřívější výpovědi, tak zazněl i Hanzlův náhled na čin.

„Byli jsme v klidu na zahrádce, když po komunikaci mezi stoly si přisedl další muž. Bavili jsme se o různých věcech, pak však najednou začal být protivný a měl různé narážky. Několikrát jsem ho vyzval, aby odešel, na což nereagoval,“ popisoval Hanzl.

Proto prý u výčepu zaplatil, že s přáteli odejde, ale ještě se vrátil ke stolu.

„On řekl zase něco rýpavého, tak jsem vstal, abych ho vyvedl. On upadl a řekl mi: ‚Co děláš, ty zmrde,‘ což mě naštvalo. Pak si pamatuju jen, že mě hrozně bolela hlava a mluvím s policistou,“ líčil obžalovaný.

Soudce také četl výpověď dvou svědkyň. Jedna, která viděla závěr incidentu, popsala, že spatřila, jak muž zvedl nohu zhruba dvacet centimetrů vysoko a pak vší silou dupl jinému muži na hlavu.

Útočník prý pokřikoval, že napadený jen simuluje

„Pak jsem se dozvěděla, že předtím dupl ještě několikrát,“ řekla žena. Pak sledovala, jak se další hosté snažili poskytnout těžce zraněnému muži pomoc.

„Ten útočník se šel posadit ke stolu, kde kouřil a pak ještě pokřikoval: Nechte ho ležet, buzeranta, vždyť simuluje,“ řekla žena vyšetřovatelům.

Další svědkyně popsala útok s tím, že dupnutí bylo několik, přičemž předtím sporu nic nenasvědčovalo. Také ona zaznamenala pokřikování od stolu útočníka i smích ženy, která s útočníkem seděla: „Smála se jak hloupá.“ Sanitku hned po útoku zavolala servírka.

Soud vyslechne ještě další svědky a vypovídat mají i znalci, termín vyhlášení rozsudku zatím není znám.