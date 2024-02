Opilce soudí za vraždu známého, podle žalobce ho bil paličkou a rdousil

Zlomeniny lebeční kosti, sériové zlomeniny žeber, krvácení do mozku, vyražené zuby, přeražený nos i kosti ve tváři, bezpočet podlitin. Taková zranění utrpěl zavražděný jednašedesátiletý muž.

Podle obžaloby je viníkem čtyřiatřicetiletý Tomáš Mičaník, když se před půlnocí 11. dubna 2023 silně opilý nejprve se svým známým pohádal a pak ho brutálně napadl.

„Oběť, která utrpěla mnoho těžkých zranění, byla nakonec zardoušena,“ konstatoval státní zástupce Vít Legerský.

Mičaník zatím svou vinu popírá a odkazuje na to, že si z útoku nic nepamatuje. „Tak se to nestalo,“ reagoval na obžalobu a dále k činu odmítl vypovídat.

Dva až tři litry vypitého vína

Při zadržení řekl policejním vyšetřovatelům, že celý den popíjel víno, mohl vypít tak dva až tři litry. Když se vracel z nákupu poslední alkoholové zásoby, tak potkal známého, který stejně jako on pobyl několikrát ve vězení.

„Říkal, že bude přespávat na ulici, ale můj spolubydlící řekl, že ho jednu noc u nás necháme přespat. Tak jsem pro něj šel, pomohl mu do vany i z ní, protože se pohyboval jen s pomocí chodítka. Oblečení jsme hodili do prádelního koše a dali nové,“ popisoval obžalovaný svou starostlivost.

Ještě se prý spolu bavili o tetování a zkušenostech z pobytu za mřížemi, pak šel údajně Mičaník spát. „Probudil jsem se, šel se napít a v kuchyni vidím, jak známý leží v krvi. Byl to šok,“ líčil. Zavolal prý záchranku a snažil se zraněnému dát první pomoc včetně umělého dýchání. „To proto jsem měl pusu a oblečení od krve,“ vysvětlil policistům.

„Na ubližování dětem a zvířatům jsem háklivý“

Tehdy však připustil, že poškozeného mohl zranit. „Asi jsem ho zbil, protože spolubydlící má problémy s pohybem, ten by to nezvládl. Sice si na to vůbec nevzpomínám, ale možná mi řekl, že je pedofil. Na ubližování dětem a zvířatům jsem totiž hodně háklivý,“ poukázal na své morální zásady.

Mičaník naposledy vyšel z vězení v červenci 2020, kde seděl tři roky za podvody. Čtyři měsíce pracoval v Třineckých železárnách, ale pak už do práce nešel a potloukal se po brigádách. Rovněž se často stěhoval po kamarádech.

Mičaníkovi hrozí patnáct až dvacet let vězení. Žalobce navrhuje šestnáct let a protialkoholní léčbu. Kdy padne rozsudek, zatím není jasné, následovat budou svědecké výpovědi a znalecké posudky.