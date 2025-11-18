Incident se stal loni v srpnu, kdy osmačtyřicetiletý slovenský pilot kvůli poruše nouzově přistál u Bartošovic na Novojičínsku. Jenže cessna při neplánovaném přistání havarovala a převrátila se.
Když na místo dorazili hasiči, záchranáři a policie, tak zasahující postupně zjistili, že v letadle jsou sportovní tašky napěchované marihuanou. Drogy nakonec bylo zhruba sedmdesát kilogramů. Na polském trhu by kontraband údajně vynesl jedenáct až osmnáct milionů korun.
Jak vyšlo najevo, Budiak nejprve přeletěl ze slovenské Nitry do Španělska, kde tašky naložil, vrátil se zpět do Nitry a poté zamířil na letiště Borsk v severním Polsku. Jenže nedoletěl.
Obžalovaný se hájil tím, že o tom, co tašky obsahují, nic netušil a i pro něj to bylo nemilé překvapení. Poukazoval na to, že nejprve s ním měl letět i španělský zákazník, jehož vizitku ztratil a jméno si přesně nezapamatoval, ale pak si to rozmyslel a chtěl jen doručit tašky.
„Neměl jsem důvod zákazníka podezírat, nebo zásilku otevírat,“ hájil se Slovák. Poukazoval i na to, že vzhledem k zabalení drogy neměl šanci marihuanu odhalit podle charakteristického zápachu a kdyby o ní věděl, tak by ji po nehodě mohl zničit.
Obhájce zase poukazoval na mnoho nesrovnalostí při vyšetřování, například nebylo jasné, kdo kde tašky odhalil nebo otevíral.
Soudce souhlasil s tím, že policisté přímo na místě činu poté, co zjistili, že se nemusejí zabývat jen havárií, ale také pašováním drog, udělali několik chyb. „To nezastíráme, některé postupy byly neprofesionální,“ konstatoval soudce s tím, že například v protokolu je uvedeno, že pilot byl přítomen, ale ten už byl prokazatelně v nemocnici.
Současně však soud řekl, že o pilotově vině nemá pochyb. „Například jsme shromáždili všechny fotografie z místa, což dává docela jasný pohled, co se tam dělo. Navíc muž postupně upravoval výpovědi,“ podotkl soudce.
Obžalovaný se nejspíše odvolá
Potvrdil také, že policisté měli právo tašky otevřít. „Při zásahu u letadla s unikajícím palivem museli kvůli bezpečnosti zjistit obsah tašek, navíc musejí zadokumentovat i náklad,“ shrnul soudce.
Budiakovi soud přičetl jednu polehčující okolnost, a to dosavadní bezúhonný život, více však bylo přitěžujících, například že jednal s rozmyslem a rozsah trestné činnosti je velký.
Obžalovanému hrozila za přechovávání návykových látek trestní sazba od osmi do dvanácti let vězení. Státní zástupkyně i Budiak si ponechali lhůtu na případné odvolání, rozsudek tak zatím není pravomocný. Obhájce Petr Šimek už však dal najevo, že se budou odvolávat.
„K rozsudku máme výhrady, a to zejména kvůli posouzení úmyslu a vyhodnocení procesních vad. Z mého pohledu jde jen o to, že se soudu nelíbí výpověď mého klienta, aniž by dostatečně byly zohledněny skutečnosti , které svědčí o tom, že o obsahu tašek nic nevěděl,“ reagoval obhájce Šimek.