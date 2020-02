Lékárnice prodávala Polákům návykový lék proti obezitě. Byl jen na předpis

Podle obžaloby 51letá Kukačová od ledna 2014 do dubna 2017 polským odběratelům prodala nejméně 2 307 stotabletových a 5 kusů třicetitabletových balení Adipexu. Celkem tak údajně poskytla za úplatu přes dvě stě tisíc tablet obsahující účinnou, ale také návykovou látku fentermin. Za trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s psychotropními a omamnými látkami a jedy dosud netrestané ženě hrozí vězení od osmi do dvanácti let.

Lék na obezitu vyšší než 30 BMI Adipex mohou podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) předepisovat pouze lékaři se zkušenostmi s léčením obezity. Současně se musí po určité době vysadit a v žádném případě se nesmí zvyšovat předepsaná dávka. „Lék je totiž návykový a uživatel se na něm může stát závislým,“ poznamenal státní zástupce David Bartoš.

Jenže Kukačová podle spisu polským odběratelům prodávala tento lék, aniž by měli jakýkoliv recept. „Celkem tak za lék vydaný bez předpisu vyinkasovala zhruba čtyři sta tisíc korun,“ konstatoval žalobce.

Adipex je nyní na seznamu opiátů

Lék podle dostupných informací nelze zneužít pro výrobu nějaké drogy. „Je však nebezpečný svou návykovostí,“ zopakoval Bartoš. Co se s léky dělo v Polsku, se nepodařilo zjistit, stejně tak ani identitu zahraničních odběratelů.

Nelegální obchodování skončilo v květnu 2017, kdy SÚKL zařadil lék na seznam opiátů a byl vyžadován speciální, přísně evidovaný recept. Volný prodej pak už nebyl možný. Navíc kontrola SÚKL pak nezvykle vysoký prodej Adipexu v ludgeřovické lékárně U svatého Mikuláše odhalila a ohlásila policii.

Vedoucí lékárnice obnos nejspíše neinkasovala do vlastní kapsy. Požadované ceny za balení byly běžné, lék objednávala oficiálně, peníze odváděla firmě, která lékárnu provozuje. Jen postupem času tyto peníze nosila v hotovosti do další pobočky lékárny v Ostravě.

Obžalovaná se doznala

Kukačová vinu přiznala a uvedla, že s obžalobou souhlasí. „Bylo to profesní selhání. Hluboce lituji, že jsem tak ohrozila svou rodinu, spolupracovníky i lékárnu. Nedomyslela jsem rozsah a závažnost svého jednání,“ řekla v soudní síni.

Už dříve při policejním výslechu sdělila, že v roce 2014 začali do lékárny docházet Poláci, kteří žádali Adipex. Po nějaké době přišel muž, který se jí dožádal, jestli by si mohl objednávat více balení tohoto léku. „Myslela jsem si, že v Polsku došlo k výpadu tohoto léku. Souhlasila jsem. Později se ještě dotázal, jestli mohou jezdit další tři muži. Obvykle brávali najednou tak deset balení, měsíčně maximálně padesát,“ vypověděla žena. Zdůraznila, že o jejím počínání nikdo jiný z lékárny nevěděl.

V případu ještě budou vypovídat svědci a znalci, termín vyhlášení rozsudku není zatím znám.