Za prodej drog dostal recidivista 14 let, podle žalobce byl šéfem gangu

Jak uvedl státní zástupce, skupina nakupovala tablety obsahující látky nutné pro výrobu pervitinu v zahraničí, zejména v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku.

K předání zboží docházelo na různých místech, údajně například i na parkovišti u karvinského hřbitova.

Varna fungovala v pronajatém hospodářském stavení mezi Karvinou a Petrovicemi u Karviné. Za zhruba rok gang podle spisu vyrobil nejméně deset až dvanáct kilogramů drogy. „Podle indicií však lze předpokládat, že skutečné množství bylo ještě mnohem vyšší, toto se však podařilo doložit,“ uvedl soudce Martin Kaňok.

Drogu obžalovaní prodávali různě, největší část však podle spisu směřovala na východní Slovensko, kde pervitin nakupovalo několik kurýrů, kteří ho distribuovali dále. Podle některých informací údajně i do východoslovenských romských osad.

Policie dopadla část gangu přímo ve varně, kde zůstalo takové množství suroviny, které by stačilo na výrobu více než dvou kilogramů pervitinu. Další pachatele podle soudu usvědčily například odposlechy, sledování nebo svědectví.

Nezaměstnaný, ale bohatý

Soudce Kaňok připomněl, že se senát při posuzování případu opíral i o výpověď jednoho z obžalovaných, který nejprve chtěl s vyšetřovateli spolupracovat, podle vlastních slov proto, aby zabránil uvalení vazby a mohl být na svatbě své dcery.

Popsal fungování skupiny i jednotlivé role a kontakty. Později však svou výpověď odvolal s tím, že byla policií vynucená. „Její obsah však považujeme za věrohodný, protože ho potvrzují důkazy získané dalším dokazováním,“ vysvětlil soudce.

Pavel Rohal z Karviné je zkušeným recidivistou, v minulosti už dostal několik nepodmíněných trestů. Ačkoliv byl dlouhodobě nezaměstnaný, policisté zjistili, že vlastní několik drahých automobilů a jeho bankovní účet nestrádal nedostatkem.

Rozsudek není pravomocný

Rohal dostal u ostravského soudu dostal čtrnáct let vězení, což je zhruba v polovině trestní sazby 10 až 18 let. Přitěžovala mu trestní minulost, rozsah trestné činnosti a to, že šlo o organizovanou skupinu.

Další z obžalovaných dostali dvakrát devět let a jednou jedenáct let vězení. Poslední ze skupiny byl obžaloby zproštěn, protože se neprokázalo, že zrovna on suroviny na výrobu pervitinu nakupoval.

Rohal už dříve přiznával jen část viny, odmítal prodej pervitinu do zahraničí. „Hned se odvolávám,“ řekl po vyhlášení rozsudku přímo v jednací síni.

Ostatní obžalovaní se buď líčení nezúčastnili, nebo si ponechali lhůtu na odvolání. Stejně tak učinil i státní zástupce. Rozsudek tak není pravomocný.