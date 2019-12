Nejsem obchodník s deštěm, hájí se obžalovaný za praní peněz přes reklamu

Státní zástupkyně Janoviaka obžalovala, že coby jednatel frýdecko-místecké společnosti JMB-Steel posílal nejméně v letech 2008 až 2012 Propag-Stormu záměrně mnohonásobně vyšší částky, než je u reklam ve sportovních utkáních obvyklé. Osmdesát procent částky se mu posléze podle vyšetřovatelů případu přes řetězec účelově založených firem vracel zpátky.

„Porušili tak povinnost k přiznání a zaplacení daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty, když daňová přiznání vůbec podali nebo podali ve zkreslené podobě. Tímto jednáním obžalovaní státu způsobit škodu ve výši přesahující třináct milionů korun,“ uvedla státní zástupkyně.

Mati je pak obžalovaný, že byl prostředníkem spolupráce Janoviaka s Propag-Storm, vysoké částky přebíral v obálkách a přivážel Janoviakovi.

Nejsem obchodník s deštěm, řekl obžalovaný

Čtyřiašedesátiletý Janoviak, který je ve Frýdku-Místku znám i jako někdejší člen vedení tamního fotbalového klubu, vinu odmítá. „Kdyby za mnou někdo přišel, ať mu pošlu peníze na reklamu a on mi pak osmdesát procent vrátí, tak bych mu ukázal dveře. Zakládám si na četnosti a poctivosti podnikání,“ řekl v soudní síni.

Uvedl, že na konci roku 2007 byl sám osloven jednatelkou Propag-Stormu a systém reklamy se mu líbil. Každoročně prý dával do propagace zhruba tři až čtyři miliony korun, což činilo asi dvě až čtyři procenta z obratu JMB-Steel, která zejména prodává žáruvzdornou ocel.

„Nejsem obchodník s deštěm, firma patří v oboru k nejvýznamnějším ve střední Evropě. Na firmě mi hodně záleží. Proto považuji její propagaci za důležitou,“ konstatoval Janoviak.

Zájem měl prý hlavně o to, aby jeho společnost JMB-Steel byla vidět při televizních přenosech fotbalu, futsalu a házené, a to zejména pokud šlo o mezinárodní utkání.

Mezinárodní turnaj má vyšší sledovanost než Baník-Sparta, tvrdí

„Tedy sportů, kde je vysoká sledovanost v televizi. Divili se třeba, že jsem měl reklamu na mezinárodním dorosteneckém turnaji v Chebu. Ale takový turnaj sleduje více lidí než třeba fotbal Baník - Ostrava. Firma roste, výrazně nám přibývalo zákazníků,. Z toho jsem vyhodnotil, že spolupráce s Propag-Storm funguje,“ vylíčil Janoviak s tím, že si kontroloval, kde všude se název firmy objevil.

„Není přeci nikde exaktně uvedeno, kolik má propagace firmy stát,“ dodal.

Mati u soudu odmítl vypovídat. Nechtěl sdělit ani bližší informace o sobě.

Termín vyhlášení soudního verdiktu ještě není znám, do jednací síně přijdou i svědci a znalci. Oběma mužům hrozí vězení od pěti do deseti let.

Kauza rychle bobtná

Podivné okolnosti fungování firmy Propag-Storm se začaly objevovat v souvislosti s vyšetřováním ostravského lobisty Martina Dědice. Brzy se kauza praní peněz přes sportovní reklamu rozšířila do celého Česka celková škoda narostla na 1,7 miliardy korun. V kauze figuruje už přes dvacet obžalovaných.

Systém byl podle obžaloby velmi podobný. Na počátku byla předražená reklama u agentury Propag-Storm, která se měla objevovat na sportovních utkáních. Osmdesát procent částky pak zadavatelé dostali zpět, o zbytek se rozdělili organizátoři.

„Někdy to byl až třicetinásobek obvyklé ceny. Nastrčené firmy v řetězci neměly poskytnout jakoukoliv přidanou hodnotu, neměly zaměstnance a fakticky jejich jedinou činností bylo buď přeposlat peníze na jiný nekontaktní článek, kdy došlo k výběru hotovosti, nebo vybírali hotovost, kterou pak předávaly následně způsobem, který se ne vždy úplně podařilo zdokumentovat,“ dodal už dříve státní zástupce Vít Koupil.