Soud potvrdil chlípníkovi z Havířova dva a půl roku vězení. Muž verdikty ignoruje

Rozsudek se tak stal pravomocným, Baláž by měl nastoupit do vězení. Možné je jen dovolání k Nejvyššímu soudu, to však nemá na zahájení trestu odkladný účinek.

Odvolací jednání se konalo v nepřítomnosti odsouzeného, protože ten v podstatě všechna úřední rozhodnutí dosud ignoruje. Ani obsílky nepřebírá. „Nevíme, proč nepřišel, komunikace s ním je trochu složitější,“ potvrdil obhájce.

Senát posuzoval trest třiceti měsíců vězení za dvě znásilnění, byť při nich ke klasické souloži nedošlo, soud však jeho čin zhodnotil jako „jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží“, za což muži hrozila trestní sazba od dvou do deseti let vězení.

Minulý rok v květnu v Havířově – Prostřední Suché poblíž jednoho z hypermarketů 23letý Baláž srazil ženu z chodníku do trávy, kde ji přilehl, navzdory jejímu odporu i křiku stáhl kalhoty i kalhotky a prsty jí vsunul do přirození. Když se ženě přesto podařilo vyškrábat zpět na chodník, agresor utekl. Napadená utrpěla řadu drobnějších zranění, hospitalizace však nebyla nutná.

Žena stále užívá antidepresiva

Muž se dopustil i dalšího, podobného činu, který odvolací soud však nijak nepopisoval, v Havířově za oba činy padl takzvaně souhrnný trest.

Výsledného dva a půl roku vězení se nelíbil ani jedné straně. Státní zástupkyně si podala odvolání kvůli příliš nízkému trestu, obhajoba ho naopak považovala nesprávný a žádala změnu na přestupek.

Státní zástupkyně poukazovala také na to, že muž měl po prvním podmínečném trestu docházet na kontroly k mediační službě, což opakovaně nečinil. Když se to podařilo, měl pozitivní testy na marihuanu a pervitin.

„Navíc napadená žena utrpěla trauma, ze kterého se nevzpamatovala dodnes. Stále užívá léky na spánek a zklidnění, také se například obává chodit na noční směny,“ vysvětlila žalobkyně. Žádala proto tvrdší trest. „A to někde k polovině trestní sazby,“ konstatovala.

Chtěl jsem jí jen sáhnout na zadek, hájil se

Obhájce odmítl, že by se jeho klient dopustil jakéhokoliv sexuálního jednání, za které je souzen. Potvrdil sice, že se potkali a spadli do trávy, ale tam prý jen minutu, či dvě leželi, a když žena začala křičet, odešel, aniž by jí cokoliv provedl. „Byla pěkná a štíhlá a chtěl jsem jí jen sáhnout na zadek,“ uvedl Baláž při prvním soudním jednání.

Obhajoba také poukazovala na to, že výpověď napadené nemusí být zcela věrohodná, protože byla pod silným vlivem alkoholu a šla údajně od bývalého přítele. „Proto žádáme zrušení rozsudku a předání k projednání přestupku,“ zakončil obhájce.

Zmocněnec napadené ženy se ohradil vůči náznaku zamaskování nějaké nevěry. „To je absolutní nesmysl a má mandantka se tím cítí dotčena. Jen to ukazuje, že u obžalovaného nenastala žádná reflexe toho, co způsobil,“ povzdychl si.

Soud nakonec nevyslyšel ani jednu stranu a potvrdil předchozí rozsudek. Soudce řekl, že za pravdivou má verzi poškozené ženy. „Její popis události totiž potvrzují i další okolnosti, například její zranění, její výpověď při ošetření a hned po činu také obsah jejího telefonátu na tísňovou linku,“ upozornil soudce. O razanci útoku podle něj svědčilo i to, že žena při ataku ztratila boty.

Na druhou stranu muži lze přičíst jako polehčující fakt, že dosud nebyl nikdy trestán.

Soudce za senát dodal, že původní rozsudek nepovažuje ani za příliš mírný, ani za nadměrně přísný. Také potvrdil trest šedesát tisíc korun za nemajetkovou újmu, kterou má odsouzený zaplatit napadené ženě.

Pokud Baláž nebude dále přebírat obsílky, bude nejspíše zadržen, případně by mu hrozilo zvýšení trestu kvůli vyhýbání se nástupu do vězení.