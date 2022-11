Za pobodání syna dostal senior pět a půl roku, zaplatit má přes milion

Odsouzený, státní zástupkyně i zmocněnec poškozeného si ponechali lhůtu na případné odvolání, rozsudek proto ještě není pravomocný.

Problémy začaly nedlouho poté, co muž daroval nyní 44letému synovi rodinný dům, který v Bystřici zdědil po své matce. Začali v něm společně bydlet, nějakou dobu tam dokonce společně provozovali obchod. Jenže postupem času se jejich vztahy rychle zhoršovaly, přičemž každý viděl příčiny jinde.

Obžalovaný si stěžoval, že nakonec mu syn vyhradil jen jednu místnost, ačkoliv byl přesvědčen, že se domluvili tak, že on bude obývat celé přízemí, kdežto syn první patro.

„Začal jsem se syna bát, zamykal jsem se, úplně jsem se třásl. Od vlastního syna jsem se dočkal toho nejhoršího příkoří, nechal mě tam žít jako zvíře,“ komentoval obžalovaný poté, co přiznal vinu. Syn naopak poukazoval na otcovo údajně problémové chování.

Čtyři bodnutí filetovacím nožem

Spory vyvrcholily v březnu, kdy po jedné z hádek a potyček vzal otec filetovací nůž a syna čtyřikrát bodl. Zraněný muž vyběhl ven na ulici a zastavil auto. Přivolaní záchranáři ho letecky přepravili do ostravské fakultní nemocnice. Lékaři mu zachránili život, ale přišel o ledvinu.

Za pokus o vraždu se obžalovaný pohyboval v trestní sazbě deset až osmnáct let vězení. Poté, co přiznal vinu a soudní znalkyně v oboru psychiatrie uvedla, že muž byl při útoku ve stavu snížené příčetnosti, tak mu byl navržen trest šest let vězení. Soud nakonec vyřkl trest pět a půl roku ve věznici s ostrahou.

Soudkyně řekla, že nelze odhlédnout od závažných následků jeho počínání. „Na druhou stranu byly příčinou dlouhodobé spory, které obžalovaný špatně nesl a velmi ho to trápilo,“ uvedla soudkyně a rovněž zmínila, že po útoku se senior pokusil o sebevraždu.

Syn žádal stoprocentní navýšení odškodného

Soud uznal nárok zdravotní pojišťovny na úhradu léčebných nákladů ve výši 874 tisíc korun a syn doložil nároky na ušlý výdělek a bolestné rovněž ve výši zhruba 800 tisíc korun. Syn dále chtěl za další útrapy ještě 200 tisíc korun a také žádal o stoprocentní navýšení odškodného. S tím ho však soud odkázal na civilní řízení.

„Kvůli posouzení tohoto nároku by se musel soud podrobněji zabývat soužitím obou mužů a jejich neshod,“ podotkla soudkyně s tím, že nyní se tomuto v takové míře nevěnovali, protože muž vinu přiznal. Navíc muž zatím nemá možnost začít splácet, protože je ve vazbě, a navíc i velmi vážně nemocen.

Obžalovaného přišli do soudní síně podpořit jeho kamarádi. „Samozřejmě neschvaluji to, co udělal, ale soužití se synem bylo opravdu strašné, vyloženě se ho bál,“ podotkl pro média jeden z nich po vyhlášení rozsudku. Zmínil se také k synově žádosti o stoprocentní navýšení odškodnění. „Jen se podle mého názoru potvrdilo, že chtěl darovaný dům prodat, otce dostat pryč a na všem co nejvíce vydělat,“ konstatoval.