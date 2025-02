Soud poslal do vězení dva bezdomovce. Zbili známého, protože se nedělil o lup

Údajně je to nepsaný zákon bezdomovců. Když některý z nich cokoliv ukradne, má se prý podělit s ostatními, se kterými na ulici žije. Jenže 36letý muž po krádeži potravin v marketu v ostravském obvodu Poruba ve středu 17. července po šestnácté hodině to odmítl.

Co v batohu přesně měl, se nepodařilo zjistit, každopádně tím rozlítil dva bezdomovce, kteří na něj čekali na lavičce u křižovatky porubských ulic Opavská a Sokolovská.

Nejprve se na něj vrhl 43letý Pavel Vlček, který ho kopl do hrudníku a vlepil mu facku, načež mu batoh na zádech začal prohrabávat. Když se bezdomovec – zloděj vzpouzel, vyskočil i 34letý Václav Šimar. A ten byl brutálnější. Muži dal několik ran pěstí do hlavy, až se napadený skácel na chodník a hlavou se silně udeřil do asfaltu.

Když navzdory bolestem chtěl vstát, tak mu Šimar ještě dal ránu pěstí na rozloučenou. Jakmile Vlček posbíral lup vypadlý z batohu, tak oba odešli. K těžce zraněnému muži tak přivolala první pomoc až náhodně kolemjdoucí žena.

„Napadený utrpěl zhmoždění měkkých tkání čela s otokem, dále otok měkkých tkání pravostranných očních víček s krevní podlitinou, blíže nespecifikované oděrky kůže dolních končetin a zejména krvácení pod tvrdou plenu mozkovou,“ vyjmenoval státní zástupce Josef Šuhaj bezdomovcova zranění utrpěná zejména úderem hlavou o chodník.

Zraněný musel být napojený na plicní ventilaci a v ostravské fakultní operaci mu zachránili život provedenou neurochirurgickou operací. I později vinou dalšího druhotného krvácení do mozku musel podstoupit druhý chirurgický zákrok a z nemocnice byl propuštěn až 3. září. Ostatně zdravotní pojišťovna vyčíslila náklady na jeho léčbu na 1,1 milionu korun.

Oba obžalovaní před soudem prohlásili vinu a za svůj čin se pokorně omluvili. „Nechtěl jsem, aby to tak dopadlo,“ podotkl Vlček a později se přidal Šimar: „Je mi líto, co napadený prožil.“ Vypovídat však oba odmítli.

Jeden v podmínce, druhý sotva vyšel z vězení

Oba jsou už protřelí recidivisté. Šimar má v trestním rejstříku sedm záznamů, nadto byl ještě v době činu v podmínce. Vlček pak má dokonce čtrnáct trestních záznamů a jen čtyři měsíce před útokem vyšel z vězení po osmiletém trestu za stejné trestné činy, tedy loupež a výtržnost. K líčení proto oba předvedla eskorta – Šimara z vězení a Vlčka z vazby.

Vyšší trest hrozil Šimarovi, protože po jeho agresi bezdomovec upadl a těžce se zranil. Pohyboval se v trestní sazbě pět až dvanáct let vězení, Vlček pak od dvou do deseti let vězení.

Státní zástupce nejprve žádal u Šimara alespoň sedm let a u Vlčka nejméně šest let káznice. Po jejich prohlášení viny slevil na pět a půl roku pro Šimara a u Vlčka na pět let. „Pod trestní sazbu nelze jít, a to s ohledem na trestní minulost obžalovaných a také kvůli tomu, že jejich vina byla jednoznačná a prokázaná,“ podotkl žalobce Šuhaj. Útok totiž zaznamenala i nedaleká policejní kamera, média záběry nemají k dispozici.

Obhajoba pak chtěla tresty na spodní hranici sazeb. „Při útoku mého klienta napadený muž neutrpěl žádné zranění, atak nebyl nebezpečný,“ argumentovala například obhájkyně Vlčka a poukazovala také na jeho silnou cukrovku.

Soud nakonec vyřkl trest pět a půl roku vězení pro každého, Šimara má také uhradit náklady na léčení převyšující milion korun.

Soudkyně při zdůvodnění verdiktu zmínila, že prohlášení viny je sice polehčující okolnost, byť tady nebylo rozhodující. U Vlčka se pak pro zvýšení trestu o půl roku oproti návrhu státního zástupce rozhodla kvůli jeho obzvláště pestré trestní minulosti.

Šimar i státní zástupce se vzdali možného odvolání, jen Vlček si ponechal lhůtu pro své rozhodnutí. Při odchodu však Vlčka pokora ze soudní síně opustila. „Jdi s tou kamerou do pi..,“ prohodil na chodbě ke kameramanovi.