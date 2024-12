Rozpočet Moravskoslezského kraje ovlivnily povodně, schodek pokryjí úspory

S velkými investicemi pro příští rok počítá krajský rozpočet, který už schválili zastupitelé. Ze 61 přítomných zastupitelů jich bylo pro přijetí rozpočtu 52, devět ze STAN, Osobností pro kraj a ODS se zdrželo.

Proti nebyl nikdo. „Rozpočet je proinvestiční a daří se nám navyšovat finanční prostředky do obnovy a rozvoje majetku. Jsou to investice do budoucnosti našich dětí,“ konstatoval hejtman Josef Bělica (ANO).

Upozornil, že rozpočet na příští rok ve srovnání s tím letošním počítá s výdaji o 3,3 miliardy vyššími.

Rozpočet kraje Výdaje: 42,722 miliardy korun Příjmy: 39,581 miliardy korun Výdaje na investice a opravy majetku kraje: 6,4 miliardy korun Největší investice: Černá kostka

Léčebna dlouhodobě nemocných v Nemocnici Karviná-Ráj

výjezdové centrum záchranářů Nový Jičín

renovace areálu zámku Bruntál

kotlíkové dotace

rekonstrukce silnice Karlovice – Světlá Hora

Kraj v roce 2025 vydá 42,7 miliardy korun. Na příjmové stránce počítá s 39,6 miliardy korun.

„Schodek ve výši 3,1 miliardy pokryjeme úsporami z letoška a z minulých let a také díky krátkodobému úvěru ve výši šest set milionů korun,“ nastínil hejtman Bělica.

Zadluženost kraje by se měla na konci příštího roku přiblížit hranici čtyř miliard korun.

To však podle hejtmana neznamená žádný zásadní problém. Poukázal přitom na hodnocení ratingové agentury Moody’s.

„Podíl výše dluhu k provozním příjmům kraje dosáhne deset a půl procenta. Podle této agentury by tento ukazatel neměl dlouhodobě překročit dvacetiprocentní hranici, což s přehledem dodržíme,“ ujistil Bělica.

Půl miliardy spolkl živel

Rozpočet ovlivní i katastrofální povodně, které se přehnaly západní a severní částí regionu v polovině září.

„Do postiženého území jsme už investovali přes půl miliardy korun a nyní připravujeme plány na obnovu území,“ podotkl Bělica.

Poukázal na to, že v rozpočtu je vyčleněno sto milionů korun na řešení povodňových škod a další stovky milionů korun mají následovat z krajského zajišťovacího fondu.

Kritických připomínek nebylo mnoho. „V některých detailech bohužel nemáme dostatečné informace, proto většina našeho klubu materiál nepodpoří,“ poznamenal Aleš Linhart (ODS).

Exhejtman Ivo Vondrák (Osobnosti pro kraj) zase chtěl, aby rozpočet byl připraven s možností úhrady mezd nepedagogických pracovníků.

Zastupitel Libor Witassek (Osobnosti pro kraj) kvitoval fakt, že krajská koalice hnutí ANO a SPD počítá v rozpočtu s pokračováním podpory výstavby armádních skladů u mošnovského letiště. „Vyhrazeno je tam dvě stě milionů korun, to mě potěšilo,“ konstatoval.

Zastupitelé Osobnosti pro kraj se také zajímali o to, kdy vysoké investice do rozvoje vodíku v regionu budou vidět také například ve větším počtu dopravních prostředků jezdících na vodík nebo ve větším počtu plnicích stanic. „Například Ústecký kraj nám v tom ujíždí,“ poznamenal Witassek.

Bělica řekl, že dosavadní skromný stav je spíše výsledkem působení předchozích vedení kraje, kdežto pro něj je tato oblast jednou z priorit.

Bělicu však zneklidňuje schválený státní rozpočet. „Je tam spousta otazníků, na které stále neznámé odpovědi. Hledám tam zhruba sedmdesát miliard korun, o kterých vláda tvrdí, že tam jsou, a přitom nejsou k nalezení,“ povzdychl si hejtman.

Zmínil například chybějící peníze na opravy silnic druhých a třetích tříd v majetku krajů, které stát dosud výrazně podporoval.

„Nejsou tam také peníze na financování nepedagogických pracovníků. Pokud se něco z toho bude měnit až například v polovině roku, tak to pro kraje jistě bude problém,“ upozornil Josef Bělica.