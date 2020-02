Do Moravskoslezského kraje loni poprvé přijelo více než milion hostů

Festival Colours of Ostrava, atletická Zlatá tretra, Dny NATO na mošnovském letišti nebo mistrovství světa v ledním hokeji hráčů do 20 let. I tyto výrazné akce se zasloužily o to, že rok 2019 byl v počtu turistů v kraji zcela jedinečný.

„V průběhu roku 2019 navštívilo kraj rekordních 1 013 461 hostů, z toho více než pětina přijela ze zahraničí,“ řekl zástupce ředitelky Krajské správy Českého statistického úřadu v Ostravě Jan Dehner.

„Celkový počet hostů se tak meziročně zvýšil o 2,8 procenta, a to zásluhou jednak hostů z tuzemska, jejichž počet se meziročně zvýšil o 23 800 lidí, jednak zahraničních návštěvníků, jichž zavítalo do kraje o 3 800 více.“

Podle Zdeňka Blinky, předsedy Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR Unihost, je nárůst počtu ubytovaných dán především velkými akcemi, které se v kraji konají.

„Jako Unihost vidíme nárůst hlavně v akcích, v počasí a ve faktu, že lidé začínají i kvůli ceně méně jezdit do zahraničí,“ říká Blinka. „Ale nárůst je dán také tím, že se zlepšují a zatraktivňují služby zákazníkům. Kdo chce uspět, musí vystoupit z šedého průměru restaurací,“ upozornil Blinka.

Oproti jiným rokům, kdy k prověřeným tahákům pro návštěvníky kraje patří například festival Colours of Ostrava nebo Dny NATO, se v roce 2019 v kraji konalo ještě mistrovství světa v ledním hokeji juniorů. To zaplnilo hotelové pokoje nejen v Ostravě a také v Třinci, kde se hrála jedna ze skupin šampionátu, ale i v dalších hotelech regionu.

Boj o každého hosta rozhodně nekončí

Ve srovnání s jinými kraji ale není meziroční nárůst počtu hostů o 2,8 procenta závratný. Celorepublikově se totiž počet ubytovaných zvýšil o 3,5 procenta, v Karlovarském kraji se počet hostů zvedl o 6,8 procenta, v olomouckém pak dokonce o 8,8 procenta.

„To ale může být dáno enormním růstem, který kraj zažil okolo roku 2015, kdy se tady konalo hokejové mistrovství světa. Tehdy se ta čísla hodně zvedla,“ vysvětluje Vít Březina, předseda spolku Beskydhost, který sdružuje podnikatele v cestovním ruchu v beskydské obci Ostravice a v jejím okolí.

Březina potvrdil, že počet ubytovaných se určitě zvyšuje, ale současně všichni bojují o každého hosta. „A to cenou i nabídkou služeb. Nikdo si nestěžuje, ale určitě by pro nás bylo lepší, kdyby se povedlo docílit, aby lidé jezdili rovnoměrněji, tedy v průběhu týdne a na více nocí. Pomohla by určitě i lepší propagace regionu třeba v příhraničním Polsku, které je v dojezdové vzdálenosti a žije tam pět milionů lidí,“ poukázal Březina.

Kvůli EET ubytovatelé hosty evidují pečlivěji

Oproti roku 2014 se počet návštěvníků kraje zvýšil o více než čtyřicet procent.

Vliv velkých akcí vnímá i Vladan Stebel, majitel penzionu U strhaného klempíře ve Vělopolí na Třinecku. „I u nás je patrný zvýšený zájem o ubytování, například když se v Ostravě konají Colours. V Praze taky jedete na nějakou akci z hotelu přes celé město tři čtvrtě hodiny. Od nás je to do Ostravy v podstatě kousek,“ vysvětluje Vladan Stebel.

Na nárůstu počtu hostů se podle něj podílí i zavedení EET. „Méně ubytovatelů si teď dovolí nějakého hosta nezapsat, daleko více lidí navíc platí za ubytování kartou, to se také projevuje,“ vysvětlil. Růst zájmu o ubytování ale vnímá také. „To však neznamená, že bychom o zákazníka nemuseli s ostatními soupeřit.“