Zřizovatelé zatím nesnižují počty ani platy kuchařek, uklízeček, školníků a údržbářů, účetních či správců sítě, ale připouštějí, že letošek bude testovacím rokem. A pokud se rozdíl mezi kompenzacemi státu a skutečnými náklady nesníží, budou hledat, jak ušetří.
„Školy mají rozepsány peníze, které pokryjí dosavadní úvazky nepedagogů,“ popsal současný stav na krajem zřizovaných školách náměstek hejtmana Jan Veřmiřovský s tím, že celý letošní rok kraj plně finančně zabezpečí.
Změny ale do budoucna nevyloučil. „Pokud se situace nezmění a deficit se významně nesníží, budeme v budoucnu nuceni zvažovat možnosti úspornějšího řešení.“
Prozatím je v krajských školách zhruba dva tisíce úvazků nepedagogických zaměstnanců. „Peníze, které letos obdržíme ze sdílených daní, jsou pro náš kraj nedostačující, a to o asi 180 milionů korun. Navíc v této částce nejsou zahrnuty případné nárůsty platových tarifů, které by v průběhu roku mohla vláda schválit,“ uvedl náměstek.
Zůstat na pracáku je výhodnější než vařit dětem, protestovali opavští kuchaři
Deficit hlásí i samosprávy. Například ostravský městský obvod Poruba nově platí zhruba 280 nepedagogických pracovníků. I přes peníze, které získá po změnách rozpočtového určení daní od státu, bude v minusu. „Meziročně na této kapitole chybí 35 milionů korun, které budeme muset pokrýt úsporami z vlastních zdrojů, respektive jiných rozpočtových kapitol. Pro školy a samozřejmě i pro nás jsou tito zaměstnanci v chodu školy nepostradatelní, proto jinou možnost nemáme,“ komentovala starostka obvodu Lucie Baránková Vilamová.
Dodala, že Poruba má za sebou už od loňska platovou inventuru nepedagogických pracovníků a propočty potřebných peněz. „V tuto chvíli propočítáváme úspory a zvažujeme možnosti, které máme. Existuje více variant, o kterých se bavíme – například optimalizace, sdílení, slučování a tak dále,“ upřesnila starostka. „V úvahu musíme vzít kapacity škol, lidské možnosti i demografické změny.“
Zatížení rozpočtu se ukáže až časem
V Krnově evidují 111 nepedagogických pracovníků a očekávají deficit 10 milionů korun. Bohumínští budou na platy více než stovky zaměstnanců ve školách doplácet zhruba 6,5 milionu, přičemž úsporná opatření zavedli už v minulých letech a teď modernizují provozy.
Vyhodnotit rok 2026 a poté případně započít změny plánují představitelé Karviné. „Evidujeme 242 nepedagogických pracovníků,“ informovala mluvčí tamní radnice Monika Danková. Na jejich platy letos půjde 110 milionů korun. Jak moc to zatíží rozpočet města, bude podle Dankové jasné za rok. „To budeme znát vyčíslení rozpočtového určení daně po navýšení,“ neprozradila konkrétní částku mluvčí.
Zástupci Nového Jičína předpokládají, že na platy 130 nepedagogů ve školách a středisku volného času doplatí 6,4 milionu korun. A třeba Hlučínští hlásí třináctimilionový deficit.
Pracovníci ministerstva školství od letoška oddělili financování platů učitelů, které má nadále na starosti stát, od zajištění provozu škol.
„Změna umožní zřizovatelům lépe plánovat rozpočet a zaměřit se na optimalizaci provozních činností,“ zněl jeden z argumentů bývalého ministra Mikuláše Beka. Náklady má obcím stát vyrovnat navýšením v rozpočtovém určení daní.
To ale podle samospráv nestačí. „Změna postihne zásadním způsobem rozpočty řady obcí,“ řekl Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv. Jeho členové už ohlásili, že budou dopady změny pečlivě sledovat, aby na základě reálných dat dál se státem jednali.
27. listopadu 2023