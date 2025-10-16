Incident se stal v restauraci v ostravské části Mariánské Hory, kam vstoupil dosud neztotožněný muž. „Nejdříve po slovní a poté i fyzické rozepři s obsluhou vstoupil za bar a z regálu se násilným způsobem zmocnil vystavené historické hasičské helmy,“ popsala krádež z poloviny září policejní mluvčí Eva Michalíková.
„I přesto, že se mu v tom obsluha a dva svědci snažili zabránit, zmocnil se lupu a utekl neznámo kam,“ dodala.
Hodnota odcizené helmy se odhaduje na zhruba 10 tisíc korun. „Policisté po pachateli pátrají pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. V případě dopadení a odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky,“ řekla mluvčí.
„V souvislosti s prověřováním tohoto trestného činu žádají policisté veřejnost o pomoc a spolupráci při ustanovení totožnosti muže. Ten nám svou výpovědí může pomoci k objasnění skutku. Případní svědci mohou volat na tísňovou linku 158,“ uvedla Michalíková.
Policii má kontaktovat také případný nový majitel helmy, který ji za tu dobu mohl od pachatele zakoupit. „Jedná se o věc pocházející z trestné činnosti,“ upozornila mluvčí.