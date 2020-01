Divoké hřebce v Kozmicích na Opavsku časem nahradí chovné stádo

„Všem divokým koním se daří dobře. Jsou klidní, neutíkají, drží se pohromadě. Společně se popásají na téměř 63 hektarech ohrazených luk. A protože je mírná zima, nemusíme je ani přikrmovat,“ popisuje Kamil Lisal, jednatel a spolumajitel potravinářské společnosti z Otic na Opavsku, která mokřadní rezervaci vybudovala a stará se o stádo koní zapůjčené společností Česká krajina.

Divocí koně z Exmooru, kterých už žije v Česku kolem 120, měli původně přicestovat na sever Moravy až letos.

Vlastníkům ale scházelo místo pro umístění hřebců, proto jim otická společnost vyhověla a vytvořila podmínky pro vypuštění hřebců v Kozmicích dříve. Na vybudování ohrady a elektrického ohradníku přispěl Moravskoslezský kraj částkou 800 tisíc korun. Ohrada chrání koně i turisty.



„Denně tam proudí lidé, kteří divoké koně pozorují. K tomu slouží také loni vybudovaná vyhlídková věž. Naštěstí se nenaplnily naše obavy a lidé až na výjimky nevstupují do ohrady ke koním a nesnaží se je krmit. Jsou tam cedule s informací, že je to zakázáno. Divokým koním by mohlo přikrmování uškodit. Stejně tak by mohli koně ublížit lidem,“ vysvětluje Lisal a dodává, že na jaře plánují akce pro veřejnost, kde budou situaci návštěvníkům vysvětlovat na místě.

Hřebce uvidí zájemci zřejmě jen do letošního podzimu. Pak by měli odcestovat jinam. Ohrada ale prázdná nezůstane. Naopak by tam pak mělo být koní ještě víc. „Doufáme, že se nám podaří získat chovné stádo patnácti kobyl s jedním hřebcem, které už u nás zůstane natrvalo. Věříme, že budou odchovávat hříbata,“ přibližuje plány Lisal.

Ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál záměr výměny stád potvrzuje. „Jsme na tom domluvení, ale nemohu zatím s jistotou potvrdit, že se to uskuteční už letos na podzim. Termín výměny záleží na tom, kdy se podaří zajistit a připravit pozemek, na který přestěhujeme hřebce. S tím je zatím problém. Máme rozjednaných několik lokalit v jiných krajích, ale nic ještě není jisté,“ vysvětluje Dostál.