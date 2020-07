Nekuřte v létě z oken bytů, žádá firma své nájemníky. Zakázat jim to nemůže

„Důvodem je časté větrání bytových prostor otevřenými okny ostatních spolunájemníků, často nekuřáků, a vnikání cigaretového kouře do jejich bytů, což je obtěžující a zdravotně závadný faktor,“ píše se v listu podepsaném vedením společnosti.



Apel se objevil na všech domech, které společnost spravuje. Jen v Moravskoslezském kraji má 43 tisíc bytových jednotek.

„Nemáme v úmyslu nikomu upírat jeho radosti, ale každý bude jistě souhlasit, že když větrá, chce čerstvý vzduch, a ne zápach z cigaret,“ zdůvodňuje výzvu generální ředitel společnosti Heimstaden Jan Rafaj.

Firma může nájemníky jen požádat, kouření z oken jim zakázat nemůže. To lze jen ve společných prostorech domů, ne však v bytech samotných.

Jan Rafaj, generální ředitel společnosti Heimstaden.

„Ohleduplnost a respekt k druhým se nedá vymáhat žádným nařízením, to musí mít každý v sobě,“ říká Rafaj.



I kouřením z oken bytů si však podle předsedy Sdružení nájemníků mohou lidé zadělat na problémy. Stačí, aby překročili únosnou míru.

„Pokud někdo kouří desítky cigaret denně a obtěžuje okolí, jedná se už o porušení domovního řádu, a to může v důsledku vést i k ukončení nájemní smlouvy,“ podotýká šéf sdružení Milan Taraba.

Žádost směřovanou k nájemníkům obhajuje společnost Heimstaden i veřejným míněním. „Z diskusí na sociálních sítích vyplývá, že naprostá většina přispěvatelů apel společnosti kvitovala,“ uvádí mluvčí společnosti Kateřina Piechowicz.

Na facebookových stránkách samotného pronajímatele se ale najde i řada kritických komentářů.

„Nepřijde mi to zcela relevantní. Je to vážně omezování osobní svobody, když člověk platí byt a nemůže ani kouřit. Proč tedy platíme takové vysoké nájmy, když v podstatě nic nemůžeme, protože to někoho obtěžuje? Neříkám nic o zákazu ve společných prostorách, ale bránit někomu v něčem, ještě když za to platí…,“ komentoval leták například Jan Laštovička.