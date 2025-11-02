Koupaliště v Kopřivnici začnou bourat už v lednu, v provozu bude přespříští rok

  7:32,  aktualizováno  7:32
Radní v Kopřivnici na Novojičínsku vybrali sdružení firem, které dostane na starost bourání a výstavbu nového koupaliště. Vybírali ze dvou nabídek a rozhodli se pro sdružení firem Berndorf Bäderbau, s. r. o. , a První Key-Stav, a. s.
Vizualizace budoucí podoby kopřivnického koupaliště, kterou má získat od roku...
Další 3 fotografie v galerii

Vizualizace budoucí podoby kopřivnického koupaliště, kterou má získat od roku 2027. (31. října 2025) | foto: Město Kopřivnice

„Sdružení předložilo nižší nabídkovou cenu 200,2 milionu korun, která odpovídá předpokládaným projektovým nákladům,“ sdělil vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán s tím, že před podpisem smlouvy se musí uskutečnit ještě několik formálních kroků. „Nejpozději v lednu bychom chtěli zhotoviteli předat staveniště, aby mohl zahájit bourací práce,“ dodal.“

Podle smlouvy mají být bourací práce hotové do 74 dnů od předání staveniště a do 531 dnů se má uskutečnit provozní zkouška hotového a napuštěného koupaliště.

Vizualizace budoucí podoby kopřivnického koupaliště, kterou má získat od roku 2027. (31. října 2025)
Staré koupaliště v Kopřivnici definitivně skončilo, od roku 2027 bude v provozu zcela nové.
Staré kopřivnické koupaliště uzavřelo provoz 1. září 2025 a bude se připravovat na komplexní rekonstrukci. Mimo provoz zůstane i celou příští sezonu a pokud vše půjde podle plánu, v létě 2027 přivítá návštěvníky v novém.
Staré kopřivnické koupaliště uzavřelo provoz 1. září 2025 a bude se připravovat na komplexní rekonstrukci. Mimo provoz zůstane i celou příští sezonu a pokud vše půjde podle plánu, v létě 2027 přivítá návštěvníky v novém.
4 fotografie

„Počítá se s tím, že zkušební provoz bude zahájen v sezoně 2027,“ uvedla mluvčí radnice Lucie Macháčková.

Práce budou zahrnovat kompletní rekonstrukci technologie úpravy vody, bazénových van i výstavbu nového zázemí pro návštěvníky a personál koupaliště.

Základ budou tvořit dva nerezové bazény, prodloužené na padesát metrů. Jeden bude určený pro kondiční plavání, druhý k relaxaci a vodním hrátkám. Nebude chybět brouzdaliště a vrátí se i tobogán.

Koupaliště leží v Husově ulici na okraji Kopřivnice.

Koupaliště leží v Husově ulici na okraji Kopřivnice.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor:
Vstoupit do diskuse