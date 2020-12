PES pro Ostravu je 94 bodů. Koronavirová situace se zhoršuje v celém kraji

V nemocnicích leží okolo 700 pacientů s onemocněním covid-19. Od jara zemřelo již 1 239 obyvatel regionu.

„Bohužel se naplnily moje předpoklady. Situace se dramaticky zhoršuje,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák v pondělí odpoledne na brífinku po pravidelném zasedání krajské bezpečnostní rady. Podle něj je řada lidí, kteří nedodržují protiepidemická opatření tak, jak by měli.

Podle indexu protiepidemického rizika (PES) je na tom nejhůře Ostrava s 94 body, nejlépe Novojičínsko s 81 body.

„Souvisí to ale i s tím, že v našem kraji se nejvíce testuje. Například v neděli byla u nás provedena třetina všech testů v zemi, proto také přibyl velký počet pozitivně testovaných. U PCR testů vychází pozitivně téměř každý třetí, u antigenních testů se pozitivita postupně snižuje. Dobrovolné testy podstoupilo od středy už přes sedm tisíc lidí. Na začátku bylo pozitivních deset procent, teď to kleslo na sedm procent,“ nastínil Vondrák.

Nemocnice: Neregistrované už testovat nebudeme

Podotkl, že cílem je otestovat do konce roku okolo čtyřiceti tisíc obyvatel kraje, ale ne na všechny se dostane do Vánoc. Zájem je tak velký, že řada odběrových míst už má plné rezervační termíny do konce roku.

A například ve Fakultní nemocnici Ostrava se tvořily od pátku do neděle velké fronty, lidé čekali na rychlý antigenní test i přes dvě hodiny.

„Stalo se to, že do řady se kromě registrovaných postavili i neregistrovaní zájemci. Snažili jsme se všem vyjít vstříc a místo 540 lidí, pro které máme každý den rezervaci na čas, jsme v pátek otestovali 601 lidí, z toho 12 procent bylo pozitivních, a v sobotu dokonce 668, z čehož bylo 10 procent pozitivních. Vysloužili jsme si ale kritiku za dlouhé fronty,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Petlachová s tím, že neregistrované zájemce nebudou testovat.

„Dlouhé fronty ale bohužel způsobují také lidé, kteří přijdou v jiný čas, než se objednali,“ dodala.



Praha a Brno dostanou mnohem více vakcíny

V nejbližších dnech má do kraje dorazit první várka očkovací vakcíny proti koronaviru, ale jen necelá tisícovka určená zdravotníkům.

„Fakultní nemocnice Ostrava, která bude skladovacím centrem vakcíny pro kraj, dostane do konce ledna 9 750 vakcín, z toho v nejbližších dnech 975 pro nejohroženější zdravotníky: personál covidových jednotek intenzivní péče a a záchranáře, kteří objíždějí nakažené pacienty,“ zmínil hejtman Vondrák.

Podotkl, že dalších 3 900 vakcín by měl dostat Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. „I tak je ale celkový počet nízký vzhledem k tomu, jak je Moravskoslezský kraj lidnatý a zasažený šířením infekce,“ zmínil hejtman s tím, že se bude ptát, podle jakého klíče stát vakcínu rozděluje, když Praha a Brno dostanou mnohem větší počty.

Jakmile dorazí další zásilky, s očkováním začne 11 center, většina bude v nemocnicích po celém kraji.