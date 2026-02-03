Incident se stal loni 23. června na kopřivnickém Novém náměstí. Zbyněk Stanjura tam přijel v rámci předvolební kampaně coby lídr moravskoslezské kandidátky ODS. Během mítinku pak na jeho zádech přistála síťovka s vejci.
„Byl jsem zrovna v kroužku asi čtyř lidí s panem Stanjurou, když tam najednou přilétl sáček s vajíčky. I mě to trošku potřísnilo,“ popsal situaci jeden z účastníků akce, bývalý kopřivnický starosta Miroslav Kopečný. Uvedl také, že proti útočníkovi okamžitě zasáhla ministrova ochranka a policie.
Za útok na Babiše dostal invalida opět podmínku, u soudu mu spílal. Kauza ale nekončí
Incident se obešel bez zranění, následně si jej převzala přestupková komise v Kopřivnici. „Ta nakonec rozhodla o jeho odložení s odůvodněním, že společenská nebezpečnost šetřeného jednání byla nízká,“ informovala mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.
Při volební kampani v kraji byl loni napaden také Andrej Babiš, který zde vedl kandidátku ANO. Čtyřiašedesátiletý Vladislav Nogol jej během setkání s voliči v Dobré na Frýdeckomístecku praštil berlí do hlavy. Dostal za to podmínku a musí platit náhradu pojišťovně i soudní výlohy.
