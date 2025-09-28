„Přinášíme odpověď na stále silnější poptávku po bydlení a zároveň vytváříme prostor, který zvýší atraktivitu nejen dané lokality, ale celé Kopřivnice,“ řekl kopřivnický starosta Adam Hanus s tím, že radnice k přípravě přizvala rozvojovou agenturu Moravskoslezské Investice a Development. „Podmínky prodeje jsme nastavili nejen s ohledem na potřeby města, ale i vhodně z pohledu developerů,“ podotkl.
Pozemky jsou již napojeny na dopravní i technickou infrastrukturu a nacházejí se kilometr od centra města. V podmínkách prodeje je i to, že nový majitel musí do roku 2031 vybudovat nejméně 60 nových bytů i s veškerou infrastrukturou a do roku 2035 dalších 60 bytů. Investor musí také ke každé bytové jednotce vytvořit jedno parkovací místo.
„Lokalita Kopřivnice – Západ je jedinečná svou polohou i připraveností k výstavbě. Škola, školka, lékař i obchod jsou odsud jen pár minut pěšky, a přitom jde o velice klidnou lokaci. Je to místo, kde lidé mohou bydlet, aniž by měli pocit, že musí dělat kompromis mezi městem a přírodou,“ podotkl starosta.
Projekt vítají i místní zaměstnavatelé. „Pro stávající i budoucí zaměstnance potřebujeme zajistit dobré zázemí – proto novou rezidenční výstavbu velmi podporujeme. Považujeme ji za klíčovou pro udržení odborníků a mladých rodin ve městě,“ řekl například Niclas Pfüller, jednatel společnosti Brose CZ, která sídlí v kopřivnické průmyslové zóně.