Zátopek, Lašsko nebo Tatra? Kopřivnice vyhlásila anketu k názvu centra

„Vhodný název dotváří identitu místa. Může odkazovat na některého z místních rodáků, může reflektovat automobilovou tradici, historii města, geografickou polohu nebo naše motto ‚Město v pohybu‘. Fantazii se meze nekladou,“ naznačil kopřivnický starosta Adam Hanus možné směry úvah.

Upozornil však, že nelze veřejné prostranství pojmenovat podle žijící osobnosti.

Favoritem na pojmenování zůstává kopřivnický rodák, legendární vytrvalec Emil Zátopek, který má v novém centru svou sochu.

Stranou v anketních tipech zřejmě nezůstane ani místní automobilka, jejíž historický osobní vůz Tatra 87 se stal prvním exponátem výstavního pavilonu na ploše centra.

Někdo si možná vzpomene na dalšího slavného kopřivnického rodáka, ilustrátora pravěku Zdeňka Buriana, jiní třeba zmíní polohu Kopřivnice v regionu Lašsko.

Zájemci mohou do konce března vyplnit anketní formulář na webu města, případně vhodit vytištěný formulář do schránek ve vestibulu radnice a v informačním centru. Účastníci, kteří na sebe zanechají kontakt, budou zařazeni do slosování o městskou cenu.

„Možná bude jeden návrh jednoznačně převládat, možná ještě spustíme hlasování o nejlepších návrzích. Konečný výběr bude na zastupitelstvu, které by mělo nový název centra schválit na červnovém zasedání,“ nastínila další postup kopřivnická mluvčí Lucie Macháčková.