Premiéra monumentální symfonie, jejíž provedení dirigoval sám skladatel v roce 1910 v Neue Musik-Festhalle v Mnichově, byla ještě velkorysejší. Účinkovalo tenkrát více než tisíc členů orchestrů a sborů. Proto se Mahlerově Osmé říká také Symfonie tisíců.
„V našich podmínkách se provádí v asi třech stovkách lidí, protože ani v Praze není vhodný sál pro více účinkujících. Návštěvníci ostravských koncertů zažijí něco opravdu mimořádného,“ uvedl ředitel Trojhalí Karolina Petr Šnejdar.
Do trojhalí se šest set účinkujících bez větších problémů vejde. Hala má navíc nápadně podobnou architekturu jako ta v Mnichově, kde Mahler zažil triumfální uvedení svého díla. „Podobnost mezi oběma prostory pro nás byla výzvou,“ zdůraznil Šnejdar.
Koncerty se plánují na květen 2026
S nápadem na ostravské provedení Osmé přišel zakladatel studentského orchestru a spolku Moravskoslezská Sinfonietta Jan Soukup asi před osmi lety.
Původně mělo jít o koncert běžných parametrů. Před pěti lety přípravy zabrzdila covidová epidemie. „Jsem hrdý na to, že se nakonec podařilo vytvořit projekt takového formátu,“ řekl pětatřicetiletý fagotista, který je uměleckým šéfem projektu Mahler 8.
Už jako student konzervatoře prý zatoužil po živém provedení Symfonie tisíců, která na něj silně zapůsobila. „Orchestrální a vokální obsazení v tomto díle je nebývalé a sám Mahler říkal, že Osmá symfonie rozezvučí celý vesmír. Snad se k tomu naším provedením přiblížíme,“ uvedl.
Moravskoslezská Sinfonietta je jedním z orchestrů, které 17. a 18. května 2026 dílo zahrají. Hlavním orchestrem bude Janáčkova filharmonie Ostrava a dále Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná.
Zpívat bude jedenáct sborů, které jsou z Ostravy, Nového Jičína, Šumperku, Brna a polských Katovic. Sólisté působí v divadlech v Ostravě, Brně, Bratislavě a Vídni. Z Rakouska organizátoři očekávají větší počet diváků. „Navázali jsme spolupráci s tamními cestovními kancelářemi,“ podotkl Šnejdar.
Uskutečnění koncertů bude podle něj stát asi sedm milionů korun. Přispělo město Ostrava, Moravskoslezský kraj a obec Řepiště na Frýdecko-Místecku, kde má základnu Moravskoslezská Sinfonietta.
Pořadatelé už prodávají vstupenky, a to za osm set až dva a půl tisíce korun. V prodeji jsou i speciální VIP lístky za deset tisíc. Na jeden koncert organizátoři počítají s tisícovkou diváků.