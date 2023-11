Řada měst skokově zvýší cenu za odpad, poplatky se vyšplhají i nad tisícovku

Pro mnoho rodin to proto znamená jednu z významných nákladových položek, současně však města tíží stále se zvyšující náklady na odpadové hospodářství.

Vláda totiž zvýšila DPH za odvoz odpadu z patnácti na jednadvacet procent. Zejména však v roce 2021 vstoupil v platnost zákon o odpadech, který stanovil rok 2030 jako rok ukončení skládkování. S tím se pojí razantní zdražení platby za tunu odpadu uloženého na skládku, a to z 800 korun v roce 2021 postupně až na 1 850 korun v roce 2029.

Tisícovou hranici poplatku překonali v Havířově, kde zastupitelé schválili navýšení o 420 korun na 1 092 korun. Tedy se už významně přiblížili maximální možné částce 1 200 korun.

„Cílem je snížit částku, kterou za odpady doplácí město ze svého rozpočtu, a zároveň motivovat lidi ke třídění odpadů,“ zdůvodnila skokové zvýšení mluvčí Havířova Rosalie Seidl Pokorná. Podle dostupných informací patří Havířov k nejdražším městům.

Naopak v nedaleké Karviné stále drží nulový poplatek. To zároveň znamená značně vyšší magistrátní dotování systému likvidace odpadu. Karvinský mluvčí Lukáš Hudeček odmítá, že by šlo o politický populismus.

„Město vychází ze současné situace, kdy je ekonomika hodně nestabilní a lidé pořád řeší problémy s cenami energií a s inflací. Osvobozením od poplatku za svoz komunálního odpadu tak chce město svým občanům částečně pomoci,“ poukázal mluvčí na všeobecnou drahotu. Současně upozornil na nutnost schválení na prosincovém zastupitelstvu, což by však vzhledem k nadpolovičnímu zastoupení SOCDEM v zastupitelstvu neměl být problém.

Seniorům a dětem města poplatky snižují

Z průzkumu MF DNES vyplynulo, že nedaleko pod tisícikorunovou hranicí se ocitli například v Českém Těšíně, kde nově schválili navýšení o 360 korun na 900 korun.

V Krnově zůstává poplatek stejný, a to 780 korun. „Důvody jsou dva. Jednak jsme poplatek zvyšovali v lednu letošního roku. A také chceme po občanech, aby pečlivě třídili a snižovali množství směsného odpadu ukládaného na skládku. Zvýšení poplatku v této době by je mohlo od třídění odradit,“ vysvětlila krnovskou strategii mluvčí města Dita Círová.

Po loňském navýšení na 900 korun nechávají poplatek ve stejné výši v Bruntálu. Nezatěžovat občany ve složité ekonomické době schválili také v Bohumíně, jenže tam mají jiný systém. „Nejde o paušál, každý platí podle četnosti vývozu a objemu popelnice,“ poukázala mluvčí Jana Končítková.

Ze 720 na 900 korun se zvyšuje poplatek v Třinci, když předtím byl sedmnáct let na částce 500 korun. „Rozumíme, že je to v dnešní době nepříjemné, ale musíme se o tyto náklady s občany rozumně podělit,“ uvedl náměstek primátorky Ivo Kantor. „Snahou města je neomezovat rozsah služeb, protože chceme, aby město bylo stále čisté.“

V Orlové rostl poplatek na vysokých 960 korun už letos, takže další rok zůstává stejný. Mluvčí města Sandra Štrejlová zmínila, že město na odpadový systém výrazně doplácí, předloni to bylo téměř třicet milionů korun.

V Novém Jičíně povyskočí poplatek ze 600 na 840 korun. „Pokud by občané měli platit veškeré náklady, vyšlo by to přibližně na 1 300 korun,“ zmínila mluvčí Radka Nováková. Většina měst některým věkovým skupinám občanů poplatky snižuje, či dokonce odpouští. Nejčastěji jde o malé děti a seniory.