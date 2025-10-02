„Přibližně polovina horní části komína je už bezpečně rozebraná. Část starých cihel se podařilo zachránit a budou použity při stavbě nového komína,“ řekl mluvčí opavské radnice Roman Konečný.
Většina materiálu zhruba sto let starého komína, který se od 60. let minulého století nepoužíval, byla v tak špatném stavu, že ji při stavbě nového komína nahradí nové cihly.
21. srpna 2025
„Spodní část komína pak firma stáhla ocelovými skružemi, aby bezpečně vydržela do jeho celkové rekonstrukce,“ doplnil Konečný.
Ukončení prací znamená konec omezení pro restaurátory obnovující centrální skleněnou kopuli obchodního domu, kterou havarijní stav komína bezprostředně ohrožoval.
Ikonické luxfery jsou zničené
I její obnova se Opavě prodraží. Ukázalo se totiž, že i většina historických skleněných luxferů, jež ji tvoří, je nenávratně poškozená.
Opavská Breda jako Notre-Dame. Restaurátoři k čištění kopule používají unikátní metodu
„Naplno se projevila léta chátrání a zatékání, ale samozřejmě i požár. Bližší průzkum naše obavy jen potvrdil,“ řekl primátor Tomáš Navrátil.
Pro obnovu kopule tak bude nutné vyrobit repliky poničených skleněných částí.
Restaurátoři zároveň čistí terrazzovou kostru kopule. Pracují z plošného lešení, které zabírá celý centrální prostor obchodního domu, unese až dvanáct tun a dovezeno muselo být až z Německa.
Hrozilo, že spadne na skleněnou kopuli. Začala demolice komína obchoďáku Breda
V plánu mají i laserové skenování, které odhalí případné praskliny v konstrukci. Čištění a průzkum potrvá do jara. Pak přijde na řadu druhá etapa, jež zahrnuje celkovou obnovu kopule.
Pracuje se také v podzemních částech objektu. „Odborníci zkoumají i podloží Bredy a jejího blízkého okolí. Pomocí georadaru se snaží zjistit, kudy nejen do Bredy z podzemí zatéká,“ poznamenal Konečný.
Obchodní dům vznikl koncem 20. let minulého století a byl tehdy největším obchodním domem v Československu. V roce 2004 vyhořel, od roku 2012 je zavřený a chátrá. V roce 2021 památku koupila Opava a celkově ji obnoví.
28. dubna 2025