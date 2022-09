Křik, zmatek a zraněné děti na zemi, líčí svědci neštěstí v Havířově

Prostorem lunaparku mezi ulicemi Astronautů a Dělnická v centru Havířova se v sobotu odpoledne pohybovaly stovky lidí. Rodiny s dětmi využívaly tamních pouťových lákadel, na adrenalinové atrakce se těšili dospělí i odrostlejší mládež. Další proud lidí směřoval do areálu u sportovní haly Slavie na hlavní program slavností. Těšili se zejména na koncerty Lucie Bílé nebo skupin Slza a Kabát.

Vše se změnilo asi deset minut po patnácté hodině. „Najednou se ten kolotoč jako kdyby propadl až k zemi, ale točilo se to celé furt. Celá věž se kroutila, lidi řvali a já jsem rychle utíkala pryč, protože tam byl velký zmatek,“ popisovala Dagmar Podhorná a přidal se i Vladimír Šimeček: „Pak přijela záchranka a odváželi lidi na nosítkách. Mnoho z nich, hlavně děti, položili na zem a hned je ošetřovali.“

Vedle porouchané atrakce s názvem Rotating Tower s podtitulem Cesta kolem světa stál s kamarády i dvanáctiletý Jan Pryczek. „To se začalo točit, šlo do půl výšky a potom jako kdyby to sjelo dolů a kolotoč se točil, srazil jednu kasu a pak ty sedačky narazily a rozbily další kasu,“ líčil chlapec.

Lidé v sedačkách letěli proti pokladnám

Podobně nehodu popsala pro TV Polar i jedna ze zraněných dívek. „Najednou to kleslo o dost níž, že jsme to nečekali. Pak tam byla ta pokladna, do které jsme narazili. Do té první jsme narazili lehce, ale o tu druhou jsem se úplně rozbila a zůstala tam viset,“ líčila dívka, která vyvázla „jen“ se zlomenou nohou. I podle svědků zůstaly po zastavení některé sedačky s lidmi viset za zábradlím a ostatním jim museli pomáhat.

Policisté, kteří neštěstí šetří kvůli nedbalostnímu obecného ohrožení, uvedli, že problém byl nejspíše v tom, že když se kolotoč měl přestat točit, sjel po stožáru dolů, ale točit se nepřestal, byť mu v cestě stály různé překážky. Proč se tak stalo, nyní zjišťují policejní technici a další odborníci.

Většina zraněných utrpěla zlomeniny nebo tržné rány, někteří však také měli otevřené zlomeniny končetin i například zlomeninu pánve. Ti skončili v péči lékařů Fakultní nemocnice v Ostravě. Většinu ošetřili v havířovské nemocnici, která od místa neštěstí stojí jen zhruba dvě stě metrů. Někteří ze zraněných tam dokonce došli sami. Navzdory fámám, které se záhy po incidentu na místě objevily, nikdo nepřišel o život.

Různé reakce na ukončení slavností

Na místě zasahovalo pět jednotek záchranářů ze základen v Havířově, Karviné a z Ostravy. S převozem zraněných pomáhali i hasiči a policisté. Ti se také snažili usměrňovat lidi, kteří se na místě shromáždil. Policisté také pomáhali s organizací pohybu davu poté, co okolo sedmnácté hodině primátor Havířova Josef Bělica ukončil slavnosti předčasně ukončil.

Reakce byly různé. „Mohli to nechat, vždyť lidi uvnitř areálu o ničem nevěděli a mohlo to zůstat. Stejně se zákazem nic nezměnilo, jen to město bude stát více peněz,“ mínila mladší z žen. „Stejně bych na to musela myslet, že zatímco my se tady bavíme, tak pár metrů od nás málem zemřely dokonce i děti. Je to rozumný krok,“ oponovala jiná z návštěvnic hojně navštěvované akce.

Primátor Josef Bělica řekl, že svého rozhodnutí rozhodně nelituje. „Nemohli jsme předstírat, že se neštěstí nestalo,“ podotkl.