Kolektivní vyjednávání jsou složitější. Třinec zná nové mzdy, v Hyundai jednají

Kolektivní smlouvu na léta 2025 až 2028 podepsali zástupci vedení hutě spolu s odboráři Základních organizací odborového svazu KOVO a ZO OS UNIOS TŽ. Smlouva je uzavřena na čtyři roky, během nichž bude huť procházet rozsáhlou transformací.

„Zaměstnanci od února dostanou vyšší osobní ohodnocení, směnoví pracovníci si polepší díky zvýšenému příplatku za nepřetržitý provoz, vzroste i příplatek za práci o víkendech a v noci,“ vypočítala změny mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková.

„K tomu všemu dostanou zaměstnanci v lednové výplatě mimořádnou odměnu čtyři tisíce korun,“ doplnila.

Na složitosti vyjednávání se shodli jak zástupci hutě, tak odboráři. „Ocelářství se víc než dva roky potýká s ochlazením poptávky a složitou situací na trhu. Ani pro letošní rok nejsou výhledy prozatím příliš optimistické,“ konstatoval ředitel pro personalistiku TŽ Robert Zvoníček.

„Situace nejen v ocelářství, ale v celém průmyslovém sektoru není jednoduchá. Přesto naše huť nemusela omezovat výrobu v takovém rozsahu jako některé podniky v Evropě. Dohodu proto vnímám jako vyjádření stability a jistoty pro naše zaměstnance,“ doplnil odborový předák železáren Marcel Pielesz.

Smlouvu řeší i v Praze

Na opačném konci spektra se ocitla automobilka Hyundai v Nošovicích. Tam se odboráři s vedením nedohodli a situaci nyní řeší ministerstvo práce a sociálních věcí, které jmenovalo zprostředkovatele.

„Ministerstvo jej už určilo. Jde o zprostředkovatele, který u nás v minulosti již dvakrát pomáhal řešit spor,“ oznámil předseda odborářů v automobilce Patrik Fupšo.

Jak vše dopadne, však jisté není. Zprostředkovatel nemůže stranám nic nařizovat ani rozhodnout. Slouží pouze jako mediátor, pomáhá vést jednání ke kompromisu. „Snad se tedy nakonec zadaří i do třetice všeho dobrého,“ dodal odborář Fupšo.

Podrobnosti o konkrétních bodech sporu zatím odboráři tají. „Rozpory se zaměstnavatelem máme v desítkách bodů, jak v obecné části kolektivní smlouvy, tak ve mzdovém dodatku. Podrobnosti ale zatím zveřejňovat nebudeme,“ uvedl Fupšo.

„Současná kolektivní smlouva je platná do konce března. Vyjednávání běží a průběh veřejně nekomentujeme,“ reagoval obdobně mluvčí nošovické automobilky Jan Rodek na dotaz MF DNES.

V Opavě a v Kopřivnici hotovo

Zatímco v Hyundai jednání pokračují, v několika dalších firmách už mají zaměstnanci jasno. Například v kopřivnické společnosti Tatra Trucks padla dohodla navýšení mezd o pět procent, firma Model Obaly v Opavě zvýší mzdy o osm procent.

Na podobě svých platů už jsou domluveni třeba i v OKD, které čeká poslední rok těžby uhlí. Mzdy tam vzrostou, a to v kombinaci fixního a variabilního růstu, o pět procent. O osm procent porostou mzdy ve společnosti Vítkovice Steel. Ve všech zmiňovaných firmách si zaměstnanci domluvili i bonusy.

V poněkud odlišné situaci jsou nyní odboráři ostravské hutě Liberty, která je v insolvenci. Mzdový dodatek platí do konce dubna, kolektivní smlouva do konce příštího roku. Jednat o nové podobě by tamní odboráři chtěli začít v březnu.