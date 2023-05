Podnikatel staví v chráněné části Beskyd chatu bez povolení, na louce má skládku

Objekt stojí uprostřed chráněné krajinné oblasti na jednom z beskydských hřebenů, nedaleko vrcholu Slavíče. Pokuta padla už za zbourání předchůdkyně nově vznikající stavby, Kolářovy chaty. Strhnutí vysvětlil majitel jejím kritickým stavem a pro novou stavbu tehdy sliboval získání stavebního povolení.

„Když nám někdo bude házet klacky pod nohy, tak už nic stavět nebudeme, zůstane tam prázdná plocha,“ tvrdil na podzim roku 2021, krátce po stržení původní chaty z roku 1931. To se ale nestalo. Na úbočí Slavíče se staví nový dům. Bez řádného povolení stavebního úřadu.

Chata na Slavíči nedlouho po otevření v roce 1931

Na případ nelegální stavby upozornila Česká televize. Včetně skládky stavební sutě, která se objevila na louce pod chatou. Na několika desítkách metrů zde leží i kusy betonu, cihel, odpadních rour a dalšího objemného odpadu, který zřejmě pochází z bourání chaty.

Kolářova chata V roce 1899 nedaleko vrcholu Slavíče vznikla dřevěná Hadaszczokova útulna, pojmenovaná po zakladateli německého turistického spolku Beskidenverein Johanu Hadaszczokovi. Ve 20. letech 20.století se poprvé nazývá Kolářovou chatou podle Jana Koláře, který ji provozoval. V roce 1930 útulna vyhořela a Jan Kolář nedaleko ruiny v roce 1931 otevřel novou chatu. Stala se jednou z nejznámějších v Beskydech, navštěvoval ji i Petr Bezruč. V restitucích po sametové revoluci objekt získali potomci Jana Koláře. V roce 1991 opravenou chatu otevřeli pro turisty. Po změně majitele vznikla vedle chata nová a v roce 2021 byla Kolářova chata stržena a odstraněna.

„To je pouze deponie, kde jsme domluveni s CHKO a životním prostředím, že to letos odvezeme,“ komentoval po telefonu vznik skládky Michal Cháňa s tím, že reportáž České televize byla v tomto ohledu zavádějící. „V zimě to nejde odvážet, nákladní automobily by do zdejších kopců nevyjely, máme na to jen tři měsíce v létě,“ hájil se.

Při konkrétnějším dotazu na podobu „domluvy“ se Správou CHKO Beskydy už ale Michal Cháňa tak konkrétní nebyl.

„CHKO od nás dostalo zpracovaný projekt, je to tam jen dočasně,“ reagoval na další otázku, zda má na skládku stavebního odpadu v CHKO Beskydy povolení. Až na třetí přímý dotaz na stejný problém přišla konkrétnější odpověď. Poněkud odlišná od původního tvrzení, že je se správou CHKO domluven.

„My jsme za to dostali pokutu, že je to tam uloženo. Následně to teď bude odvezeno. My to legalizujeme,“ doplnil Cháňa.

„U nás opět leží žádost o dodatečné stavební povolení,“ uvedl pro Českou televizi za správu CHKO vedoucí oddělení ochrany přírody Jiří Lehký.

Zmiňovaná pokuta za skládku není první, která byla za aktivity okolo Kolářovy chaty v poslední době udělena. Jednu úřady udělily například i za stržení původní chaty bez potřebného povolení.

„Byl za to pokutován. Pokuta byla potvrzena krajem a nebyla v řádu tisíců korun, ale vyšší,“ konstatovala Renata Niedobová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu jablunkovské radnice, pod nějž Kolářova chata územně spadá. Pokud se majiteli nepodaří získat dodatečné stavební povolení, může být nová chata i stržena.