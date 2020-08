Moravskoslezský kraj mírně omezí regionální dopravu, lidem nabídne i výhody

Na rozpočet krajského úřadu tvrdě dopadlo hlavně uzavření škol, ale i omezení výroby ve firmách a fakt, že lidé na jaře po příchodu pandemie koronaviru v podstatě přestali cestovat. Kraj proto teď musí řešit, co s nasmlouvanou dopravou. Kvůli nutnosti šetřit omezí některé spoje od prvního září.

„Krajská veřejná doprava přišla v důsledku toho, že cestující nechtěli a nemohli jezdit, o zhruba 250 milionů korun. To je pro nás zásadní věc, jde zhruba o polovinu plánovaných příjmů a my to musíme řešit,“ potvrdil náměstek hejtmana Jakub Unucka. „Zvláště pak proto, že ze státního rozpočtu žádnou náhradu propadu příjmů nedostaneme a budeme si muset pomoci sami.“

Hlavně kvůli tomu od 1. září ubude zhruba 3,5 procenta výkonů, které si kraj u dopravců zajišťuje. „Některé méně vytížené linky úplně skončí, některé linky budou spojeny,“ vysvětlil Aleš Stejskal, jednatel společnosti KODIS, která dopravu v kraji zajišťuje (podrobně o změnách zde).

Změny ve veřejné dopravě navíc nemusí být konečné. Vše bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet koronavirová pandemie a jaké budou reakce veřejnosti.

Situace v dopravě se o prázdninách zlepšila

„Pro nás bude v příštích měsících klíčové, zda budou jezdit děti do škol, nebo ne,“ přiblížil podmínky úspěšného fungování dopravního systému kraje Stejskal. „Pokud budou jezdit, bude systém fungovat.“

Situace se podle něj už pomalu zlepšuje. Zatímco jarní měsíce byly pro hromadnou dopravu v regionu v podstatě ekonomickou katastrofou, neboť skoro nikdo autobusy a vlaky necestoval, o prázdninách už se situace zlepšila.

„V červenci jsme byli v meziročním srovnání na zhruba osmdesáti procentech loňských výkonů. S tím už se dá pracovat,“ doplnil Stejskal.

Velké změny od září čekají například cestující na lince z Karviné do Ostravy a zpět. Ti budou moci nově využívat v pracovních dnech zrychlených spojů, které pojedou z ostravského Hranečníku přímo do Karviné.

Kraj nakoupil data o pohybu lidí

Na zrychlení některých spojů se mohou těšit i obyvatelé Frýdku-Místku. A výhledově mohou čekat i přímé spojení s ostravskou částí Poruba.

„Kraj nakoupil od mobilních operátorů data o pohybu lidí a z těch nám vychází, že mezi Frýdkem-Místkem a Porubou denně cestuje několik tisíc lidí,“ uvedl příklad úvah o budoucnosti dopravy náměstek hejtmana. „Proto byly nyní provedeny úpravy u některých spojů, aby šlo rychle přestoupit na zastávce Benzina v Ostravě-Hrabové. Do budoucna zvažujeme i přímé spojení Frýdku-Místku s Porubou,“ přiblížil Unucka.

Oproti minulosti budou od září výrazně posíleny spoje na trase Ostrava – Opava – Bruntál – Rýmařov – Šumperk.

Co nejméně kontaktů mezi řidičem a cestujícími

Pandemie koronaviru se projevila i na dalších změnách v hromadné dopravě. Společnost KODIS představila novou aplikaci, s jejíž pomocí půjde nejen vyhledávat spojení, ale i předem platit jízdné.

„Vše směřujeme k tomu, aby bylo co nejméně kontaktů mezi cestujícími a řidiči. Jednou z cest je i bezhotovostní placení,“ vysvětlil jednatel společnosti KODIS. „Aplikace navíc umožní v případě přestupů na trase spočítat nejvýhodnější tarif pro cestujícího a má i další výhody. Nabízí například možnost zarezervovat si na vybraných zastávkách v Ostravě sdílené kolo.“

A nové služby nabízí KODIS i seniorům a dalším lidem. Ti si budou moci nově vyřídit ODIS karty také na radnicích obcí s rozšířenou působností.