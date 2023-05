Studie zjistila pohyby beskydské Kněhyně za 250 let, pomůže předvídat sesuvy

Sestavili díky tomu dosud nejdelší řadu sesuvných pohybů ve střední Evropě. Svahy Kněhyně se za posledních 250 let výrazně posunuly hned v několika desítkách případů, vždy po sérii deštivých let.

Nejprve tým geoekologů z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyrazil na Kněhyni odebírat vzorky. V terénu odborníci strávili zhruba deset dní.

„Dalších několik týdnů až měsíce pak trvá zpracování vzorků v laboratoři. Měli jsme přes dvě stě vzorků a každý obsahoval 200 až 250 letokruhů,“ nastínil Karel Šilhán z katedry fyzické geografie a geoekologie, který se výzkumem letokruhů ve spojitosti se sesuvy terénu dlouhodobě zabývá.

Vzorky tvoří miniaturní kousky dřeva

Kněhyni si výzkumný tým vybral záměrně, protože tam rostou původní smrčiny, v jejichž dřevě vědci mohou najít informace i o daleké minulosti.

„Letokruhy stromů mají určitou průměrnou šířku. Když ale přijde sesuv, který se stromem určitým způsobem pohne, strom je ve stresu, může mu to například potrhat kořeny a letokruhy z roku na rok výrazně zmenší tloušťku, jsou užší,“ vysvětlil Šilhán.

Dodal, že v jiném případě může sesuv strom naklonit a ten pak z jedné strany roste víc. „Objeví se asymetrie přírůstu, opět z roku na rok,“ upřesnil geoekolog. Aby vědci vyloučili jiné příčiny stresu stromů, například sucho, které může rovněž zúžit jejich letokruhy, analyzovali kromě vzorků smrků na sesuvech i ty, které rostou mimo, a porovnali je.

Veškeré informace tým zjišťoval z miniaturních kousků dřeva. „Vzorky odebíráme speciálním dutým vrtákem, který se ručně zašroubuje do dřeva. Vzorkem je váleček dřeva o průměru pěti milimetrů, který se pak v laboratoři zbrousí a zkoumá,“ popsal Šilhán. Dírka po odebraném vzorku ve stromech do dvou tří let opět zaroste.

Výzkum letokruhů stromů přinesl unikátní informace o minulosti oblasti. Vědci sestavili její zpětnou chronologii dlouhou přes 250 let, nejdelší ve střední Evropě a jednu z nejdelších na světě.

„Kromě 228 letokruhových řad jsme navíc pracovali také s unikátními meteodaty, která jsou založená na údajích z okolních meteostanic a zároveň s rekonstruovanými daty a historickými záznamy z oblasti Kněhyně,“ upřesnil vědec.

Dodal, že výjimečné je tak i světově nejdelší proložení letokruhových a meteorologických dat. Za jejich podrobnou analýzou stojí spolupracující klimatologové Rudolf Brázdil z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Pavel Zahradníček z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Zkoumá se i České středohoří

Výzkum ukázal, že povrchové změny na Kněhyni se v minulosti odehrávaly v dobách, kdy po dvou až třech letech nadprůměrných srážek následovalo období s krátkodobými několikadenními srážkovými extrémy.

Vliv na proměnu oblasti pak v návaznosti na srážky mělo i rychlé tání velkého množství sněhu na jaře.

„Kněhyně byla z hlediska sesuvů poměrně aktivní, zaznamenali jsme několik desítek případů, kdy se svah výrazně pohnul,“ dodal Šilhán, jehož tým teď totéž zkoumá v Českém středohoří, kde metodu aplikuje na tamní staré buky.

Zjištěné vazby mohou pomoci s nástinem budoucího vývoje, což je v době klimatických změn klíčové. „Máme chronologii minulosti a zároveň víme, jak oblast reagovala na konkrétní klima. Modelováním jsme schopni předpovědět, jak se to bude vyvíjet do budoucna, zjistit pravděpodobnost v časovém horizontu,“ vysvětlil vědec možnosti případného dalšího využití.

Například ve Švýcarsku podobný výzkum už využití v praxi našel a v místech, kde hrozí sesuvy, jim pomáhá předcházet.

Kněhyně patří k civilizačně méně zatíženým horám v Beskydech. Proto se tam často pohybují i chránění rysi ostrovidi.