Kolotoč v Česku může provozovat každý, nese ale odpovědnost za bezpečnost

„Přizvali jsme k vyšetřování specialisty z oboru pouťových atrakcí, v tuto chvíli je hodně spekulativní říci, co provozovatelé měli mít a co případně porušili. Budeme zjišťovat a dotazovat se, kdo smí provozovat takovou atrakci,“ řekl krajský mluvčí policie René Černohorský.

Z prvotního vyšetřování policie vyplývá, že se nejspíše stal nedbalostní trestný čin. Kolotoč havaroval v sobotu kolem patnácté hodiny, při události se zranilo sedmnáct lidí, někteří vážně. V sobotu v nemocnicích v Ostravě a Havířově zůstává pět lidí.

V Česku si pořídit kolotoč a provozovat ho může téměř každý. Podle živnostenského zákona se provozování pouťových atrakcí řadí mezi volné životnosti, tedy není pro ně potřeba mít speciální vyučení či kurzy.

S tím ale nesouhlasí Vlastimil Lagron, prezident západočeské Asociace výrobců, distributorů a provozovatelů lidové technické zábavy ČR, dobrovolného sdružení. Jeho rodina kolotoče provozuje od nepaměti.

„Pořídit si kolotoč může kdokoliv, ale provozovat určitě ne. Zodpovídá za ty lidi, je to velká odpovědnost. Všichni provozovatelé a zaměstnanci procházejí školením,“ vysvětlil.

Jejich atrakce chodí kontrolovat technik více než jednou ročně, jak ukládá norma. Lagron tvrdí, že na poutích bývají často kontroly. „Pořád nás chodí někdo kontrolovat, jestli je to správně vypodložené, jestli je to podle evropské normy a podobně. Jsou na to přísná pravidla.“

Česká obchodní inspekce (ČOI) kolotoče a další atrakce může kontrolovat, když se uvádějí na trh. „Norma stanovuje každý rok nezávislou osobou kontroly, které si ten konkrétní provozovatel musí dělat. Když je nedělá, tak ale neexistuje žádný dozorový orgán. Pokud je ale neprovádí, pokud nezajistí dobrý technický stav a dojde k neštěstí, nese plně trestněprávní odpovědnost a hrozí mu i vězení,“ upozornil mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Vyšetřování havířovského neštěstí je plně v kompetenci policistů, ti pak řeší, zda případ půjde před soud. Nicméně inspektoři jsou s policií v kontaktu a budou si žádat dokumentaci ke kolotoči. Budou zjišťovat, zda při uvedení na trh atrakce splňovala všechny požadavky. „To teď nevíme, za to případně můžeme udělit sankci,“ dodal Fröhlich.

ČOI chodí na kontroly poutí. „Kontrolujeme například vstupenky, zda je vydají. Když si kontrolor všimne třeba ostré hrany a podobně, tak se snaží, aby byla sjednána náprava. Ale inspektor si nemůže všimnout, a ani to není jeho kompetence, únavy materiálu, nedotaženého šroubku. Ta atrakce týden co týden cestuje z místa na místo.“

Státní ústav inspekce práce na kontroly na poutě dle svého mluvčího Richarda Kolibače nechodí. „My s tím nemáme nic společného, kontrolujeme zaměstnavatele směrem k zaměstnancům, kontrolujeme převážně úrazy zaměstnanců. Nic mě nenapadá v této souvislosti,“ uvedl.

Technické zprávy k atrakcím

Fröhlich dodává, že technické zprávy k atrakcím si má vždy vyžádat město, kde se pouť koná. Zda se to stalo v případě Havířova, redakce zjišťuje. Primátor Josef Bělica zatím nereagoval.

Havířovské slavnosti se měly konat od pátku do soboty a jejich pořadatelem bylo Městské kulturní středisko Havířov. Kromě vystoupení známých kapel No Name, Visací zámek, Slza, zde byly atrakce pro malé děti i dospělé. Primátor Bělica po neštěstí rozhodl o předčasném konci slavností.

Podobných neštěstí jako bylo to v Havířově naštěstí v Česku moc není. Podle Vlastimila Lagrona bývá nejvíce úrazů na malých řetízkových kolotočích, či houpačkách. „Tam za to může lidský faktor. Modernější atrakce jedou na počítač, v Havířově muselo dojít k nějakému technickému problému. Všichni jsme z toho zdrcení,“ dodává.

K poslední podobné události došlo před dvěma lety na pouti v Horní Polici na Českolipsku, kde se zřítila část kolotoče s labutěmi, spadla s devětadvacetiletým mužem a dvěma dětmi ve věku devět a 17 let. Muž utrpěl středně těžká zranění, děti vyvázly bez zranění.

Sedm zraněných si vyžádala nehoda v Zaječí na Břeclavsku v roce 2017. Tam se nahnula jedna z pouťových atrakcí s názvem Extreme, když se zbortily opěrné desky a atrakce ztratila stabilitu.

Poslední známý případ, který skončil smrtí, se stal 15. května 2015 při Majálesu v Třebíči, kde se na otočné lavici těžce zranil sedmnáctiletý mladík. Po převozu do nemocnice zemřel.