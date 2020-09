Opava prodala kasárna, firma je promění v obytnou čtvrť

Kasárna koupí společnost JTA Exklusive z Ostravy-Petřkovic, jeden ze dvou uchazečů o vyhlášený záměr prodeje.



„Peníze, které za tento pozemek dostaneme, použijeme na další investice. Ve smlouvě máme konkrétní, poměrně náročné podmínky, developer vybuduje také zelené plochy, chodníky a obslužné komunikace,“ sdělil primátor Opavy Tomáš Navrátil.



Firma JTA se podle něj více přiblížila představám města o budoucnosti areálu. Podle kupní smlouvy musí nejpozději do čtyř let začít stavět a do osmi let musí být hotovo.

Pokud to nedodrží, může Opava od smlouvy odstoupit, vrátí investorovi kupní cenu a zaplatí náhradu za hotové práce na pozemku.

Hlasování předcházela několikahodinová diskuse, při níž i koaliční zastupitelé připomínkovali, že neviděli obě nabídky a mají málo informací. Na jednání vystoupil i právní zástupce druhého investora, teplické společnosti JTH Holding Marek Andrášek.

„Máme pochyby o férovosti smlouvy,“ uvedl s tím, že druhá nabídka byla předložena jen deset minut po té jejich, a to s cenou za metr čtvereční plochy jen o dvě koruny vyšší. Navzdory tomu nakonec zastupitelé na prodej kývli, pro bylo 22 z 37 přítomných.