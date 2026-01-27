Tropický papoušek uvázl za krk vysoko ve větvích. Hasiči ukázali video ze záchrany

Netradiční záchranu provedli o víkendu hasiči v Karviné. Tropický papoušek druhu ara ararauna se tam zaklínil ve špici koruny vysokého stromu a nedokázal sám slétnout. Záchranná akce měla šťastný konec.

V sobotu 24. ledna se po karvinském sídlišti ozývalo nešťastné skřehotání. Patřilo modrožlutému papouškovi ara, který uvázl ve větvích vysokého stromu a nedokázal slétnout.

„On se tam plácá a není schopný se odtamtud dostat,“ popisovali hasiči, kteří mu vyjeli pomoci.

Ve špici vzrostlého topolu zůstal uvězněný papoušek, který nedokázal sám slétnout. (24. ledna 2026)
Do špičky koruny vzrostlého topolu, který ještě převyšoval okolní pětipodlažní panelové domy, hasiče vynesl automobilový žebřík s plošinou. Zjistili, že exotický pták má mezi větvemi zaklíněný krk.

Ze sevření papouška opatrně vysvobodili s pomocí plyšové dečky a pomalu ho uložili do plastového pytle. „Opatrně, jo?“ dbali na bezpečnost opeřeného nešťastníka. „Máme ho v pytli a jedeme domů,“ nahlásili svůj úspěch.

Před cestou na veterinární kontrolu papouška přesunuli do kartonové bedny, a aby se zahřál, přikryli ho dečkou. „Asi je trochu i přimrzlý,“ vysvětlili později ošetřovatelům v místní záchranné stanici.

Ara musel prodělat velký šok, ale podle všeho se již vzpamatoval a je v pořádku. „Od neděle je už zpět v bezpečí u svého majitele,“ uvedli hasiči dnes.

Ararauna je jedním z osmi druhů velkých papoušků rodu ara. Zvukomalebný název odkazuje na skřeky, které tito papoušci vydávají. Dorůstají až 86 centimetrů a vyznačují se výrazným modrožlutým zabarvením. Vyskytují se hlavně v tropických lesích Jižní Ameriky. Jsou ohroženým druhem a v Paraguayi již stojí na hranici vyhubení.

