Z unikátního zdroje rašeliny těží lázně v Jeseníkách jen deset kubíků v roce

Letošní zásoby rašeliny pracovníci Horských lázní Karlova Studánka už vytěžili. Z třicet tisíc let starého ložiska odebrali zhruba deset kubíků materiálu. Ten teď odpočívá na takzvané gravitační skládce, kde z něj odtéká přebytečná voda.
Ložisko rašeliny leží uprostřed lesů v Malé Morávce, asi osm kilometrů od...
Ložisko rašeliny leží uprostřed lesů v Malé Morávce, asi osm kilometrů od Karlovy Studánky. | foto: Lázně Karlova Studánka

Ložisko rašeliny leží uprostřed lesů v Malé Morávce, asi osm kilometrů od Karlovy Studánky. Léčivou hlínu těží malý bagr. Lázně každý rok odeberou zhruba deset kubíků, ač mají povolený dvojnásobek.

V Karlově Studánce vytěženou rašelinu sami zpracovávají pro lázeňské využití.
„Naše ložisko je jediným na Moravě a ve Slezsku, kde se nachází ověřený přírodní zdroj rašeliny, který se smí používat v léčebné péči. Každý rok proto vytěžíme jen jeho malou část a zároveň dbáme na obnovu. Ložisko postupně znovu zavážíme použitou rašelinou,“ vysvětlil balneotechnik Tomáš Kocman, který na těžbu dohlíží.

Každé odtěžené pole viditelně označují cedulky s rokem těžby. U vytěžené rašeliny odborníci čekají, až z ní odteče přebytečná voda, a následně ji uskladní v lázních, kde ji upraví ve speciálním přístroji s hnětacími metlami při teplotě do 46 stupňů Celsia. Poté slouží k léčbě.

„Aplikuje se přímo na tělo pacientů, léčivé látky tak působí přímo na kůži. V přímé aplikaci spočívá unikátnost naší metody,“ řekl Jan Poštulka, ředitel Horských lázní Karlova Studánka.

Protože rašelina pochází z omezeného přírodního zdroje, proceduru, která pomáhá s bolestí kloubů, zad a dalšími problémy pohybového aparátu, ale také při kožních potížích a účinkuje i relaxačně, si nelze zaplatit. Je určená jen pacientům, již jsou v lázních na pobytu hrazeném pojišťovnou

