Všechny důležité instituce pod jednou střechou. Ostrava bude mít justiční palác

15:02, aktualizováno 15:02

Okresní soud, okresní státní zastupitelství, probační a mediační služba a krajské státní zastupitelství v Ostravě by se měly už za pět let sestěhovat do jedné budovy. Vláda před měsícem schválila výstavbu nového justičního areálu v Ostravě a rezervovala na ni 1,5 miliardy korun. Město vybralo pozemek nedaleko centra směrem k hlavnímu nádraží.