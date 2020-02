Mošnovská opravna letadel má další hangár, zaměstnance hledá na Filipínách

Během dvou let by firma chtěla přijmout zhruba stovku nových zaměstnanců. To je ale problém, lidí s odpovídajícím technickým vzděláním je, přestože se v Ostravě obor letecký mechanik vyučuje, stále málo.



Job Air Technic tak musí hledat v zahraničí. Vhodné zaměstnance se mu podařilo získat třeba až na Filipínách.

„V současnosti máme 330 zaměstnanců, stále hledáme nové,“ řekl Vladimír Stulančák, generální ředitel Job Air Technic.

„Nové zaměstnance hledáme jak u nás, tak v zahraničí. V současnosti jsme se soustředili na Filipíny, kde jsme si vybrali 18 lidí, které očekáváme v nejbližších měsících. Zatím nám stát schválil příjezd čtyř.“

Ve firmě loni prošlo údržbou 105 letounů, převážně typu Boeing 737.

Další novinka se chystá na jižním konci letiště. Krajský úřad coby jeho majitel tam chce vybudovat multimodální park pro příjem leteckých nákladů.

„V současné době připravujeme zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na právo stavby,“ přibližuje situaci Jaroslav Kania, náměstek hejtmana pro investice.

„To v praxi znamená, že chceme přilákat významné developery, kteří by se toho území chopili, vybudovali by na něm nejen haly, ale i kompletní infrastrukturu, inženýrské sítě, cesty a podobně.“

O tom, kdo by se chystaného projektu účastnil, chce mít kraj jasno zhruba do poloviny tohoto roku. Následně by měl developer dostat čas na jednání s možnými budoucími nájemci.

„Takových zájemců už je více než deset. Očekáváme zájem hlavně velkých developerů, půjde totiž o finančně dost náročnou akci, stavělo by se zhruba dvanáct hal, celková výše investice by mohla dosáhnout dvou až tří miliard,“ vysvětlil Jaroslav Kania.

Kraj by podle plánu prostřednictvím společnosti Letiště Ostrava pozemky areálu následně developerovi pronajal, ten by je po uplynutí určité doby, zatím se jedná o rozmezí dvaceti až čtyřiceti let, předal bezúplatně kraji zpět.

První haly v novém multimodálním parku kraje (jeden soukromý už v sousedství letiště je) by mohly být podle náměstka hejtmana dokončeny do konce roku 2022.

Dráha bude potřebovat rekonstrukci

Ve stejném roce by mohla být při troše štěstí dokončena i rekonstrukce přistávací a vzletové dráhy, jejíž nutnost zástupci letiště již dlouho avizují.

Oproti původním plánům, kdy se počítalo až s tříměsíčním výrazným omezením provozu, by se vše mohlo uskutečnit podstatně rychleji.

„Dráha bude potřebovat rekonstrukci, nebudeme na ní ale přerušovat provoz, jak se původně myslelo, ten bude jen omezen,“ vysvětluje Jaromír Radkovský, generální ředitel Letiště Ostrava.

„Existují moderní druhy betonů, které dokážou během 24 hodin ztvrdnout na hodnotu klasického betonu. Ty bychom chtěli při opravě dráhy použít. Zkrátilo by to přerušení provozu pro velká letadla na minimum.“

Podobným způsobem se podle Radkovského v současnosti připravuje například rekonstrukce přistávacích drah v Bratislavě.

„Tam jsou dvě zkřížené dráhy a provoz přeruší na dva týdny. My očekáváme, že by to byla maximální doba, po kterou bychom omezili provoz na Mošnově,“ vysvětlil ředitel.

Speciální beton, který je násobně dražší než klasický, by letiště využilo jen při opravě části dráhy, na zbytek by se použila klasická technologie. Při tříkilometrové přistávací dráze si to letiště může dovolit, oprava by byla rozdělena na několik částí, speciální beton by se použil jen na středovou část, která by oba dříve opravené konce spojila.