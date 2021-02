Mezi novorozenci vedou Eliška s Honzíkem, trendem jsou dvě křestní jména

K nejsilnějším ročník 2020 zřejmě patřit nebude, v některých částech kraje ale babyboom zažili.

Například Bohumín hlásí nárůst novorozenců o více než dvě desítky. Na svět tam přišlo 94 holčiček a 92 chlapečků, což je podle statistik evidence obyvatel o 25 miminek více než v roce předchozím.

„Jméno Jakub spadlo po letech prvenství na druhé místo. Předběhli jej Matyášové a až po nich následovali Tobiášové spolu s Kubíky. Z dívčích jmen se tentokrát o prvenství dělí hned tři jména – Sofie, Viktorie a Eliška,“ uvedla k nejčastěji voleným jménům bohumínská matrikářka Věra Wastlová.

Elišky a Filipové kralovali v Havířově, kde se loni narodilo 619 nových občánků.

Frýdek-Místek hlásí 1 132 novorozenců, o dvaapadesát méně než loni, nejčastěji Janů a Elišek, které se na špici oblíbenosti drží už čtyři roky. Mluvčí radnice Jana Matějíková ale zmínila i dlouhodobou četnost jména Jakub, které dávali rodiče jen nepatrně méně častěji jež Jan. „Je na předních pozicích už od roku 2014,“ sdělila.

Sílícím trendem je v kraji zapisování dvou křestních jmen. „Možnost dát svým dětem dvě jména využili rodiče u 38 dětí,“ dodala Matějíková. Dvou jmen přibývá napříč krajem – jde o klasická česká jména, ale častěji o méně obvyklá, například Klaudie Anna, Emily Danielle či Daniel Karlos.

Loňský rok se lišil především protiepidemickými opatřeními. Ta se projevila i ve statistikách porodnic, například ta v Městské nemocnici Ostrava hlásí vůbec nejnižší zájem maminek za poslední roky – 1 319 porodů a 1 334 narozených dětí.

„Trend začal v dubnu, kdy jsme byli jediná ostravská porodnice, která respektovala nařízení zakazující přítomnost otců u porodu. My jsme to s dobrou vůlí a snahou zajistit co nejbezpečnější podmínky pro rodičky zavedli. Maminky to nebraly jako opatření k jejich bezpečnosti, ale spíše jako omezení svobody. Na sociálních sítích měla informace určitou setrvačnost, takže maminky v naší porodnici scházely i v dalších měsících,“ vysvětlil primář oddělení gynekologie a porodnictví Marek Ožana.