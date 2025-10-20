Města se snaží zkrotit jmelí, stále je na tom nejhůře Moravskoslezský kraj

„Náklady na tuto etapu dosáhnou více než tří milionů korun,“ informoval náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč. Dodal, že zásah teď čeká například jmelím obtěžkané stromy na ostravském ústředním hřbitově.
Od roku 2022, kdy začal ostravský projekt, ošetřili stromoví odborníci na různých místech města okolo šestnácti tisíc napadených stromů. „Stálo to přibližně dvanáct a půl milionu,“ shrnul Boháč.
Výsledky jsou podle něj vidět. „Ochranné řezy a preventivní zásahy byly, myslím si, účinné. Mnoha stromům jsme prodloužili život,“ prohlásil Boháč.
Kraj čelí nevídané invazi jmelí, města na boj s parazitem čerpají dotace
Přemnožení jmelí bílého, které vysává ze stromů živiny a vede k jejich předčasnému úhynu, se v Moravskoslezském kraji začalo projevovat asi před patnácti lety.
Nikde jinde v republice nezpůsobuje tento cizopasník tak velké škody jako právě v tomto regionu. Pozitivní výjimkou je v rámci kraje oblast Bruntálska.
Například ve Spálově na Novojičínsku aktuálně začíná projekt na záchranu více než tří set stromů napadených jmelím, který bude stát skoro tři miliony.
„Jsme rádi, že jsme získali peníze, ale neděláme si iluzi, že jmelí úplně odstraníme. Skvělé je, že věc zároveň řeší i sousední Luboměř. Je tak větší šance, že ten náš kopec v Oderských vrších vyčistíme,“ řekla starostka Spálova Ludmila Sucháčková.
Například v Bohumíně pokračuje druhá etapa likvidace jmelí. „Nepočítáme s absolutní úspěšností. Pouze zmírňujeme problém, protože nevyřešíme soukromé pozemky,“ shrnul Rostislav Palán z bohumínského odboru životního prostředí. Dosavadní výsledky jsou ale podle něj velmi povzbudivé.
Proč zrovna tento region? Nikdo neví
Likvidaci jmelí dlouhodobě řeší také třeba Opava nebo Karviná. „Klademe důraz i na prevenci. Aktuálně chystáme vznik městského sadu se stromy a keři vybranými tak, aby poskytly ptactvu dostatek přirozené potravy a snížily tak přenos semen jmelí na zdravé stromy,“ uvedla mluvčí Karviné Monika Danková.
Podle dendroložky z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Věry Polochové je prvenství Moravskoslezského kraje v problému s přemnoženým jmelím bílým v republice stále nezpochybnitelné.
Proč tomu tak je, není podle ní jasné. Obecně platí, že stromy napadené jmelím jsou obvykle ve stresu ze zhoršených životních podmínek. „Promýšlela se řada faktorů, proč je tak velký výskyt právě v Moravskoslezském kraji, mimo jiné znečištění ovzduší nebo tah ptáků. Vždycky se však objevil případ enormního zajmelení, který se těmto předpokladům vymykal,“ uvedla Polochová.
Aktuálně je podle ní nejhorší situace na Třinecku, v oblasti Oder na Novojičínsku nebo v okolí Rožnova pod Radhoštěm v sousedním Zlínském kraji. Přemnožené jmelí řeší i obce v Pardubickém kraji. Jmelí roznášejí ptáci, kteří se živí jeho plody. Nejčastěji se vyskytují na listnatých stromech, jako jsou lípy, topoly, javory, jabloně a jiné.
11. června 2019