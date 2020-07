Na silnici pod sjezdovkou v Jeseníkách tekly po úpravách svahu tuny bahna

„Bahno se na silnici dostalo už několikrát, nejdřív ne moc, ale množství se stupňuje,“ přiblížil situaci v horské obci zaměstnanec tamních Technických služeb Vojtěch Kozmer, kterému se zatím poslední bahnitá záplava podařila natočit na video.

„Podle všeho problémy vznikají kvůli úpravám na přilehlé sjezdovce, kde pracující bagry odstranily travnatý povrch a tekoucí voda při dešti s sebou bere hlínu,“ vysvětloval Kozmer. „Dříve ze sjezdovek, třeba při jarním tání, tekla jen čistá voda. S tou problém nebyl, bahno je horší,“ dodal.

Podle informací MF DNES proudy bláta začaly skutečně stékat z kopce poté, co se majitel lyžařského areálu využívaného v létě i jako cyklistické traily rozhodl upravit svah. Obětí se však nakonec stal i on sám poté, co byla vyplavena restaurace pod svahem.

Některé informace, které v obci zaznívají, přitom hovoří o tom, že úpravy svahu se dějí bez potřebného stavebního povolení. To však majitel společnosti Ski Karlov Zdeněk Mitáš odmítá. Podle něj má všechny potřebné dokumenty v pořádku.

V pátek budou jednat

„Provádíme tam některé stavební úpravy, které jsme nestihli udělat v době, kdy se stavěla lanovka. Bohužel do toho přišly vydatné deště, které nikdo nečekal, a z toho vzešly některé problémy s bahnem,“ vysvětloval majitel areálu. „K věci je na pátek svoláno jednání stavebního úřadu, do té doby to nebudu více komentovat.“

To, zda jsou práce v souladu se zákonem, totiž v současnosti zástupci obecního úřadu ověřují.

„Zjišťujeme, jestli se jedná, nebo nejedná o černou stavbu,“ potvrdil starosta Malé Morávky Ondřej Holub. „Na svahu se mělo měnit potrubí pro zasněžování, dělaly se prý i terénní úpravy, po kterých vyplavená zemina zaplavuje okolní pozemky. Je svoláno šetření stavebního úřadu, které bude zjišťovat, zda je vše v pořádku,“ poznamenal starosta.

K jednání jsou přizváni rovněž zástupci chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky, karlovské sjezdovky totiž leží na jejím území.

„Zúčastníme se, uvidíme, jak se k situaci vyjádří majitel,“ přiblížila další postup Jana Lantorová ze správy chráněné oblasti, podle níž se zástupci CHKO s porušováním zákona v této oblasti nesetkávají příliš často.

„Děje se to, ale jde spíše o výjimky. Se závažnějšími porušeními stavebního zákona se na území chráněné oblasti nesetkáváme příliš často,“ potvrdila ochranářka.